英國經濟第三季萎縮　漫長衰退的開端？

撰文：聯合早報
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英國經濟截至9月的三個月內萎縮0.2%，預計這將是長期衰退的開始。

彭博社報道，英國國內生產總值（GDP）下降0.2%，意味着英國是七國集團（G7）中唯一尚未從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情中完全復甦的經濟體，產出比疫情前的水平低了0.4%。

單在9月份，英國GDP就下降了0.6%，這已是英國經濟連續第二個月萎縮。

英國國家統計局說，消費者支出和商業投資在第三季度均出現下滑。

受7月份和8月份產出上修的影響，第三季度GDP降幅小於經濟學家預期的0.5%。

（編按：當一個國家的經濟連續2、3個月萎縮，便是陷入技術性衰退。預計英國將在年底前加入這個行列。

英倫銀行已預測，英可能陷入「非常富挑戰性的」2年衰退。它稱英國衰退期將是1920年代以來最長的，又稱失業率或增1倍。

英國財長侯俊偉（Jeremy Hunt）稱，他會嘗試讓衰退較預期不那麼深以及快點完結。不過他警告說，為恢復外界對英國的信心以及經濟穩定，需在公共開支及稅收方面，做出令人極度驚訝的決定。

他下週發布英國的秋季預算報告。他須在14日早上之前，向預算責任辦公室（The Office for Budget Responsibility，OBR）遞交報告的重點內容。）

本文獲《聯合早報》授權轉載

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