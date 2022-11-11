俄軍完成撤軍行動　烏軍進入赫爾松市　居民掛起烏克蘭國旗

俄羅斯國防部11月11日表示，俄軍所有人都已撤到第聶伯河（Dnipro River）。美媒指，俄軍撤離後，烏克蘭軍隊進入關鍵城市赫爾松（Kherson），市民還湧入中央廣場，升起烏克蘭國旗。



根據俄羅斯衛星通訊社，俄國防部發消息稱，「在赫爾松方向，莫斯科時間11月11日上午5時，俄軍各部向第聶伯河左岸轉移完畢。

Free life is returning to Kherson together with Ukrainian flags.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦💛💙

📹: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/4ePJ3iOOGK — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2022

消息指，俄軍沒有把一件軍事裝備和武器拋棄在右岸，全部官兵已轉移到第聶伯河左岸。俄軍各部已進駐到預設防線和陣地。

美國有線新聞網絡（CNN）指，烏軍11日已進入赫爾松市，遭當地居民圍繞着，居民還前往中央廣場揮舞和升起烏克蘭國旗。

“Russia is forever here”, said a poster in Bilozerka near Kherson. Well, not really!



To everyone in the world, including ASEAN where I currently am: Ukraine is gaining another important victory right now and proves that whatever Russia says or does, Ukraine will win. pic.twitter.com/8bc4JGNajX — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2022

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在Twitter稱：「烏克蘭現正取得另一場重要勝利，證明無論俄羅斯怎麼說或怎麼做，烏克蘭都將勝利。」

對於克里姆林宮是否認為退出赫爾松丟面子，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）作出否定回答。

當被問及俄羅斯是否仍認為整個赫爾松州是俄羅斯領土以及是否會在法律方面鞏固右岸地位，佩斯科夫表示，赫爾松州是俄羅斯聯邦主體，這是其法律地位，不會有任何改變。

《華爾街日報》10日引述消息稱，美國向韓國訂購炮彈運往烏克蘭，這是韓國首次出口武器到烏克蘭。