詳解從赫爾松撤軍的前因後果　俄羅斯不會不戰而退

在俄宣佈從赫爾松撤軍後，調查性新聞網站「重要故事」刊發了對赫爾松撤軍前因後果的詳細分析。以下為中文編譯版本。



發生了什麼？

俄羅斯軍隊正在從赫爾松州的第聶伯河右岸撤退。11月9日，前線總指揮蘇羅維金提出這一建議，國防部長紹伊古同意了這一建議。

新的防線將在第聶伯河的左岸（按：即東岸）組織。據蘇羅維金說，撤軍將馬上進行。赫爾松是烏克蘭唯一被俄羅斯軍隊佔領的州首府。

俄軍是如何陷入困局的？

俄軍在俄烏衝突爆發後的頭幾天越過第聶伯河，於3月1日佔領赫爾松。在右岸，俄國人設法佔領了相對較小的領土——赫爾松州的一部分和尼古拉耶夫州的一些地方。在關於將烏克蘭被佔領土納入俄版圖的「公投」期間，俄佔領當局將部分土地劃入到赫爾松州。

衝突情報小組（CIT）項目的分析師基里爾·米哈伊洛夫認為，俄羅斯軍方很可能認為赫爾松方向是對尼科拉耶夫和敖德薩發動進攻的橋頭堡。他說：「這就是為什麼前期在其他戰線進攻受挫撤退時，他們沒有撤出赫爾松。」

8月底，烏克蘭武裝部隊在赫爾松方向發起了反攻。他們在10月初取得了重大的成功。然後，烏克蘭軍隊不僅從西面驅逐了敵人，而且還到達了第聶伯河右岸並向南推進。

俄軍遇到了供應困難。烏軍控制了第聶伯河渡口——赫爾松附近的安東諾夫橋和卡霍夫卡水電站橋。俄國人試圖用駁船運送援軍、彈藥和設備。英國情報部門指出，俄軍在安東尼夫斯基橋旁邊設置了一個駁船通道，這已經 「幾十年沒有發生過了」。11月初，烏克蘭軍隊摧毀了該駁船渡口。

烏克蘭軍隊還炮擊了右岸的彈藥庫和俄軍駐地。最引人注目的事件是對來自車臣士兵駐紮的一所學校的襲擊。來自車臣反對派的消息指出，約有100名車臣武裝人員喪生。車臣領導人卡德羅夫承認有23人死亡。

赫爾松市（黑框處）是俄方在第聶伯河西岸的唯一佔領地。該地對克里米亞的供水也有關鍵影響。（Liveuamap截圖）

軍事專家馬特維耶夫認為，「由於橋樑被毀，第聶伯河右岸的領土難以維持後勤供應。這就是為什麼那裏的部隊處境危險。從軍事角度看，這個橋頭堡對俄軍沒有任何用處」。

衝突情報小組的米哈伊洛夫補充說：「烏軍繼續打擊俄羅斯的裝備，大量的裝備、兵員和彈藥被用於擊退烏軍的進攻。所有這一切都使情況變得相當嚴峻，並有可能出現緊急情況。」

正如撤退時報告的那樣

10月18日，蘇洛維金說，赫爾松方向面臨着「困難的局勢」，可能需要作出「困難的決定」。10月21日，美國戰爭研究所（ISW）指出，俄軍開始從右岸撤出其最有戰鬥力的部隊，並派出新動員的部隊來掩護撤退。

11月3日，「赫爾松州」的副行政長官斯特列穆索夫說，俄羅斯軍隊很可能會從赫爾松撤出。第二天，他對自己的話作出解釋，即他希望通過說服人們撤離來儘可能多地拯救生命。11月8日，斯特列穆索夫說：「在接下來的幾天裏，赫爾松期待着事件的發展。我們準備好了任何解決方案，甚至是最困難的解決方案」。11月9日，斯特列穆索夫在一次交通事故中死亡。

烏克蘭軍方和官員在最近幾周多次表示，關於俄羅斯軍隊從赫爾松撤退的報道可能是一種挑釁。特別是軍事情報部門負責人基裏洛·布達諾夫和國防部副部長安娜·馬爾亞爾都這樣說。烏克蘭總統顧問米哈伊洛·波多利亞克表示，即使在宣佈撤退後，烏克蘭也沒有看到任何跡象表明俄羅斯會不戰而退離開赫爾松。

軍事專家馬特維耶夫認為，具體何時開始從赫爾松撤退沒有太大的影響。關鍵是要在烏軍發動決定性的攻擊之前進行，以免部隊陷入險境。

圖為2022年5月20日，一名俄軍在卡霍夫卡水力發電廠的機房站崗。這個水力發電廠位於烏克蘭赫爾松州（Kherson ）的第聶伯河（Dnieper River）。赫爾松州位於烏克蘭南部。（AP）

同樣在過去幾周，赫爾松地區的俄佔領當局一直在疏散右岸的居民。他們在10月13日首次開始談論此事，起初避開了「疏散」一詞，強調他們談論的是自願重新安置。

然而，隨着時間的推移，俄方愈發嚴厲地敦促居民離開赫爾松和整個右岸地區。為了勸說居民離開，斯特列穆索夫發表了了上文談到的俄軍即將從赫爾松撤退的談話。11月初，疏散區被擴大到第聶伯河左岸15公里的區域。

赫爾松州佔領當局的官員弗拉基米爾·薩爾多談到了疏散約7萬名居民的計劃。11月9日，蘇羅維金向紹伊古報告，有11.5萬人離開了戰區。

克里米亞會受到什麼影響？

蘇羅維金說，俄軍離開第聶伯河右岸的原因之一是，烏克蘭人可能會炸毀卡霍夫斯卡水電站大壩，這可能導致洪水和大量人員傷亡。俄羅斯和烏克蘭方面多次指責對方有炸毀大壩的計劃。

烏克蘭總統澤連斯基警告說，如果大壩被炸毀，包括赫爾松在內的約80個居民定居點可能被淹沒。烏克蘭國家安全和國防委員會秘書奧列克西·達尼洛夫說，如果俄羅斯人炸毀大壩，將使克里米亞至少有10-15年沒有淡水供應。

事實證明，炸毀大壩對烏克蘭來說無利可圖，因為赫爾松地區會被淹沒，而對俄羅斯來說同樣沒什麼好處，因為有可能讓克里米亞失去淡水。烏克蘭軍事專家梅爾尼科說，烏克蘭人不會炸毀大壩，這也是因為新卡霍夫斯卡水庫的水可以冷卻扎波羅熱核電站的反應堆。「炸毀大壩不符合烏克蘭的利益，因為它構成了福島式的威脅。此外，炸毀大壩也威脅到工業部門。」

如果烏軍想在不炸毀大壩的情況下切斷克里米亞的淡水供應，這並不容易。有關專家解釋說，克里米亞的供水主要通過一條位於左岸的運河，從新卡霍夫卡開始。軍事專家馬特維耶夫認為，一旦烏軍到達第聶伯河，他們 「可能會試圖對這條運河做些什麼」。CIT的米哈伊洛夫指出，要想切斷克里米亞的水供應，就必須封鎖運河，「在我看來，不控制左岸就無法做到這一點。」

俄羅斯吞併烏克蘭4地區：圖為2022年9月30日，左起由俄羅斯委派的赫爾松州首長薩爾多（Vladimir Saldo）、由俄羅斯委派的扎波羅熱州首相巴利茨基（Yevgeny Balitsky）、俄羅斯總統普京、頓涅茨克領導人普希林（Denis Pushilin）及盧甘斯克領導人帕舍尼克（Leonid Pasechnik）出席協議簽署議式，並一同向在場人士揮手。（AP）

接下來會發生什麼？

馬特維耶夫稱，俄軍在第聶伯河左岸進行防禦將「略微容易一些」。這條防線將沿着第聶伯河佈置，強行進攻是非常危險的，烏克蘭人顯然還不會做出這種嘗試。專家說："根本原因是會造成太多的損失。「

「我實在無法想象，除朱可夫元帥外，還有誰能把部隊扔進第聶伯河，強行展開攻擊？烏克蘭軍事專家梅爾尼科肯定地認為烏軍方面不會做出這種決定。他認為，烏軍將摧毀供應鏈、倉庫、敵軍的儲備，而最後蘇洛維金將不得不再次做出『艱難的決定』。」

「最有可能的是，在赫爾松方向，我們將看到跨越第聶伯河的各種炮戰，破壞和偵察小組和空中行動。以色列軍事專家大衛·根德爾曼說：「但我們不會在這一地區看到重大的進攻行動，鬥爭焦點將轉移到其他地區，如扎波羅熱、頓涅茨克和斯瓦托夫方向。」

米哈伊洛夫認為，俄軍不需要很多部隊就能守住第聶伯河左岸防線。而釋放出來的力量可以被轉移到任何地方，例如，盧甘斯克地區的斯瓦托夫方向，那裏的情況現在很嚴重。

據馬特維耶夫稱，未來俄羅斯將試圖 「凍結各地的戰線」，然後舉行談判並實現休戰。「我不認為基輔會去做這件事，而且用不了多久剩餘的領土就會被奪回。當然，在政治上，這（從第聶伯河右岸撤退）對軍隊和政權來說都是巨大的失敗。他們會試圖以關切生命作為理由，但這並不令人信服。因為大家都知道這並非政權的關注點。」

米哈伊洛夫同樣認為撤退會造成負面的政治後果，但他強調，總統並沒有參與宣佈這一切——只有紹伊古和蘇羅維金。因此，也許他們想把一切歸咎於將軍們。

本文原文題目為《Российская армия уходит из Херсона. Что будет дальше?》



原文出處：https://istories.media/news/2022/11/09/rossiiskaya-armiya-ukhodit-iz-khersona-chto-budet-dalshe/



中文版最早刊載於「歐亞新觀察」微信公眾號，辛燁編譯。觀點僅供參考，不代表編者和平台觀點。內文圖片和標題為編者所加。

