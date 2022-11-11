俄烏戰爭｜政治交換或醖釀攻勢　俄軍撤出赫爾松釋放什麼訊息？

11月9日，俄羅斯前線總指揮蘇羅維金（Sergey Surovikin）建議俄軍撤出赫爾松州（Kherson Oblast）的第聶伯河（Dnipro River）右岸，國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）表示同意，俄軍開始撤退行動。



回顧過往，俄軍在特別軍事行動開始不久後便越過第聶伯河，赫爾松市於3月迅速淪陷，成為俄軍行動以來唯一佔領的烏克蘭州首府。幾個月來，赫爾松州被當作對尼古拉耶夫（Mykolaiv）、敖德薩（Odessa）方向發起攻勢的橋頭堡，並於9月30日與頓涅茨克州（Donetsk）、盧甘斯克州（Luhansk）、扎波羅熱州（Zaporizhzhia）一起併入俄羅斯。

然在此期間，烏克蘭並未放棄奪回赫爾松的計劃，於8月底發動了多次反攻，並在10月取得初步成果：烏軍逼近第聶伯河且持續向南推進，一方面控制第聶伯河渡口、摧毀橋樑，嚴重箝制俄軍後勤，一方面對第聶伯河右岸發動砲擊，炸毀俄軍駐地，難以反守為攻的俄軍由此陷入被動，俄羅斯也在歡慶「四地入俄」後，被迫正視赫爾松失火的窘境。

10月18日，蘇羅維金稱赫爾松方向面臨着「困難的局勢」，可能需要作出「困難的決定」；10月21日，俄軍開始從右岸撤出部分精鋭部隊，並派出新動員的部隊來掩護撤退。與此同時，俄佔赫爾松當局開始撤離右岸居民，初期是以「自願重新安置」取代「疏散」，但伴隨時間推移，俄方開始嚴厲敦促居民離開赫爾松市和整個右岸，疏散區更被擴大到第聶伯河左岸15公里左右區域。11月9日蘇羅維金向紹伊古報告，已有11.5萬人離開戰區。

眼下俄軍宣佈撤離第聶伯河右岸，顯然與烏軍對其後勤的挫傷有關，孤立無援的右岸難再成為挺進敖德薩、尼古拉耶夫的橋頭堡，持續死守又只會深陷被動。在此局勢下，撤離雖會帶來嚴重的政治壓力，卻似乎是不得不的決斷。而除卻對俄軍的冷嘲熱諷，外界更關注的，是莫斯科的下一步去往何方。

2022年9月30日，左起由俄羅斯委派的赫爾松州首長薩爾多（Vladimir Saldo）、由俄羅斯委派的扎波羅熱州首相巴利茨基（Yevgeny Balitsky）、俄羅斯總統普京、頓涅茨克領導人普希林（Denis Pushilin）及盧甘斯克領導人帕舍尼克（Leonid Pasechnik）出席協議簽署議式，並一同向在場人士揮手。（AP）

以撤軍換西方減少援助？

首先，有部分聲音認為，俄羅斯此次撤軍，乃是意在與歐美達成某種程度的「政治交換」，即以第聶伯河右岸換取歐美降低對烏克蘭的援助。

而上述敘事的判斷基礎，乃是依據近期的幾則事件。第一，美國媒體此前釋出的「勸和」風聲。《華盛頓郵報》11月5日報道稱，拜登（Joe Biden）政府正私下勸烏克蘭高層釋出願與俄羅斯談判的訊號，並希望其修正「不與普京（Vladimir Putin）談判」的公開立場，以確保歐美各國能在安撫民意同時，持續支援烏克蘭；《華爾街日報》亦援引消息稱，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與普京的高級顧問保持秘密溝通，並在近期的基輔之行中呼籲烏方展現談判意願。

第二，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）再提談判。俄烏戰爭之初，由於北約援助尚未進場，俄軍又一度包圍基輔，烏克蘭只能暫時坐上談判桌，但隨着俄軍攻勢不足以擊潰烏軍抵抗意志，北約又持續加碼援助，澤連斯基逐漸生出強硬底氣，並在10月4日發下豪語，宣佈烏克蘭絕不與普京談判。然而11月7日，澤連斯基忽然開出五大談判條件，包括恢復烏克蘭領土完整、尊重《聯合國憲章》、賠償烏克蘭所有損失、懲罰每一名戰犯、保證不再發生類似事情，似乎有意「放軟身段」。

第三，部分西方企業對俄態度曖昧不清。11月7日，俄羅斯工業和貿易部新聞處向衛星通訊社透露，蘭蔻（Lancome）、麗得康（Redken）、伊夫·聖羅蘭（YSL）、喬治·阿瑪尼（Giorgio Armani）、巴黎卡詩（Kerastase）等企業已準備恢復對俄羅斯的供應；《彭博社》亦於同日放出消息稱，美國財務部和國務院私下要求摩根大通、花旗銀行等金融巨頭，繼續維持與俄羅斯部分公司的戰略性業務。

綜合上述三起事件，部分聲音認為，俄羅斯或許與美歐進行了秘密溝通，雙方各自開出條件，以第聶伯河右岸換取美歐疏遠烏克蘭，包括減少對烏援助，而烏克蘭正是感受到來自歐美的「勸和」壓力，故突然再提談判。然這一敘事無可避免要受現實挑戰，而反駁理由恰好可以構築出另一套敘事：歐美不會停下對烏援助，俄羅斯撤軍也是要為冬季或下一波攻勢蓄積能量，而非準備談判。

10月13日，烏克蘭格拉科韋，一名折彈人員從俄軍棄守的營地裏搜出彈藥。（AP）

俄烏的持久戰或將繼續

首先，美國媒體的「勸和」報道，看上去是消息曝光，其實亦可解讀為輿情操縱，目標便是針對11月8日舉行的美國中期選舉。

眾所周知，阻卻歐美國援助烏克蘭的障礙，並非援助本身的花費與成本，而是戰爭與制裁持續下，能源危機與高通脹所誘發的負面民意。然而藉着戰爭放血俄羅斯符合美國戰略，且援助烏克蘭的政治正確如此巨大，若一朝停手恐怕也會觸怒民意，故歐美政壇如今面臨的實際難題，並非「是否要援助烏克蘭」的黑白兩分，而是如何「既援助烏克蘭又有效管理民意」。

由此脈絡觀之，《華盛頓郵報》、《華爾街日報》釋出的「美國勸烏克蘭展現談判意願」報道，其實可被視作面向民意的輿論工程，目標便是讓美國民眾相信，戰爭可能進入談判階段、高通脹與油價或將緩解，而其或許會因此降低對拜登政府的不滿，並在11月8日的期中選舉中繼續支持民主黨。無獨有偶，《彭博社》11月7日報道的「美國財務部和國務院私下要求摩根大通、花旗銀行等金融巨頭，繼續維持與俄羅斯部分公司的戰略性業務」，其實也可被解讀出這一用意。

圖為俄烏3月7日進行第三輪談判的會場。是次會面在波蘭及白羅斯邊境進行。（AP）

其二，澤連斯基看似「放軟身段」、再提談判，其實所提條件與「除非普京下台」所差無幾，都是不可能被當今俄羅斯所接受的選項：「恢復烏克蘭領土完整」，便意味俄羅斯必須撤出克里米亞（Crimea）與頓巴斯（Donbas）；「懲罰每一名戰犯」，自然包括發起此次特別軍事行動的俄羅斯最高領導人普京，結果將是其下台並接受審判；「保證不再發生類似事情」，則暗示雙方必須簽署停戰條約，且俄羅斯需做出相關保證。

事實上，觸發俄烏談判的條件相當明晰，那便是一方取得明顯優勢後，落後方才有可能考慮坐上談判桌。如前所述，烏克蘭在開戰之初便被包圍首都、北約又一度觀望，這才有了在白俄羅斯的幾輪談判；如今烏軍正在反攻勢頭上，烏克蘭反俄民意又經歷數月血仇催化，眼下正是發酵時分，只要歐美不停下軍援，烏克蘭恐怕都會持續投入前線，誓死要與俄軍分出勝負。簡言之，如今烏克蘭願意接受的談判形式，就是俄軍自己停戰求和。

而俄羅斯亦是如此。2月24日戰爭開始至今，莫斯科持續強調願與烏克蘭談判，卻又不斷侵吞土地，也是因其所能接受的談判形式，就是烏克蘭身處劣勢下的求和，並接受俄羅斯開出的「去軍事化」、「去納粹化」相關條件。此外對如今的普京政權來說，此時宣佈停戰談判無異於政治自殺，畢竟9月哈爾科夫（Kharkiv）大撤退後，俄羅斯強硬派的不滿便持續積累，要求政府必須發動迅猛的「冬季攻勢」，來個一雪前恥的大反撲，此次撤離第聶伯河右岸無疑會加劇上述怒意，在普京有能力擺平強硬派不滿前，俄軍恐怕都將持續加碼前線。

歸根結柢，要促成俄烏談判，如果不是歐美停下援助、烏軍被大舉反推，就是俄羅斯遭遇嚴重挫折，包括前線與國內政治，但如今看來兩個方向似乎都欠缺火候，且眼下美俄互信極低，若要以俄羅斯撤軍換取歐美停援，不免要面臨「撤軍後歐美可能繼續增援」的風險，莫斯科應不會如此天真。故解讀此次俄軍撤離，或許仍不能脱離俄烏持久戰的脈絡。

赫爾松市（黑框處）是俄方在第聶伯河西岸的唯一佔領地。該地對克里米亞的供水也有關鍵影響。（Liveuamap截圖）

一來如前所述，第聶伯河右岸已在後勤受挫、烏軍火炮可及的劣勢下失去橋頭堡地位，如若俄軍有意蓄積實力發起下一波攻勢，勢必要儘可能減少人員傷亡，儘管此舉將付出政治代價，且撤退過程恐怕也將遭遇烏軍砲火攻擊、丟棄重型裝備。二來，從戰線結構上來說，赫爾松州的第聶伯河左岸重要性遠高於右岸，克里米亞半島的供水主要通過位於左岸的運河，一旦烏軍攻入第聶伯河左岸、重新控制運河，克里米亞的供水可能再遭切斷，且由馬里烏波爾（Mariupol）連通克里米亞的陸橋若被打斷，形勢可謂在某種程度上倒退回2014年至2022年2月的時空，對普京政權來說將是嚴重傷害。

放眼未來，不論俄軍有無準備發起冬季攻勢、又要從哪一方向展開行動，守住第聶伯河左岸都是重中之重。眼下俄軍已在沿岸佈置防線，顯然就是要阻止烏克蘭進行強攻；但烏軍為避免無謂損失，短期之內或也不會進行渡河，而是會與俄軍展開跨越第聶伯河的各式炮戰，伴以小組偵查與空中行動。如若局勢照此發展，俄烏前線的鬥爭焦點或將轉移至其他地區，例如扎波羅熱、頓涅茨克方向。

當然對俄羅斯來說，鞏固「四地入俄」的現實、與烏克蘭簽訂某種協議，仍是理想目標，但這一構想必須搭配歐美「放棄」烏克蘭、烏克蘭也同意談判，俄羅斯強硬派也放棄不切實際大反推等條件，才有可能實現，而眼下或許時機未到。短期之內，俄羅斯仍會追求對烏克蘭整體戰局的穩定控制，收縮損害較大的戰線，為今年冬天、甚至來年春夏的攻勢蓄積實力。歸根結柢，這畢竟是一場俄羅斯對上烏克蘭與北約的持久戰。