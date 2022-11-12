美國中期選舉︱未見紅色浪潮民主黨力保不失　2024年總統大選啟示

美國中期選舉點票仍未結速，但可以確定的是民主黨表現比預期好。共和黨取得眾議院勝利不過是追隨過去傳統中期選舉，在野黨會更有優勢的潮流，共和黨預期的紅色浪潮，取得壓倒性勝利並沒有出現。

所以，這次中期選舉為2024年的總統大選帶來了什麼啟示？



民主黨的表現比預期理想，這給予總統拜登（Joe Biden）更多的「底氣」參與2024年大選。中期選舉中總統所屬政黨喪失眾議院乃意料中事，這也是美國中期選舉以來的傳統。

例如民主黨在2010年中期選舉中喪失了眾議院，僅保着參議院的控制權。這無阻2012年前總統奧巴馬（Barack Obama）競逐連任並取得勝利。

圖為11月10日，拜登在華盛頓出席活動，為中期選舉投票民主黨的支持者謝票。（AP）

這次中期舉，顯示即使拜登支持率低，人民表面上對現況感不滿，仍會選擇拜登及民主黨，情況沒有如外界預測中的差劣。

當然拜登會因失去眾議院，在未來兩年施政上出現困難。共和黨已表明不會對拜登客氣，可能成為眾議院新議長麥卡錫（Kevin McCarthy）稱共和黨會全面調查拜登，並不排除會發起彈劾。

拜登11月9日討論選舉結果時，示意有意尋求連任，但會待2023年初才正式決定。相信拜登是考慮到其支持度仍處於低潮，希望等待經濟政策見效，通脹有所緩時才公表參選。

共和黨「排毒」的開始？

至於對共和黨而言，中選結果相信會影響其對2024年總統大選的佈署。前總統特朗普（Donald Trump）希望以這次中期選舉的成績，作為其參選2024年總統大選的宣傳。

然而經特朗普點名支持的參選人表現不佳，在多個關鍵選區落敗。共和黨抱怨特朗普實質在拖後腿，讓紅色浪潮變成浪花，贏不到原應大勝的比賽。

圖為11月8日，特朗普出席其在海湖莊園的中期大選活動。共和黨抱怨是共和黨在拖後腿，讓共和黨沒取得預期中的大勝。（AP）

因強烈批評特朗普，在初選中落敗的共和黨議員利茲·切尼（Liz Cheney）11日表示，這次選舉的結果顯示共和黨「正常隊伍的勝利」，敦促共和黨應盡快「排毒」，拒絕特朗普。

在眾多不滿聲中，可以預料共和黨會改變其把一切賭注押注特朗普身上的做法，繼而推舉其他候選人出戰2024，其中成功連任佛羅里達州州長的德桑蒂斯（Ron DeSantis）是其中一位。

不過部分仍然拒絕承認2020年大選結果，鼓吹拜登選舉舞弊陰謀論的候選人仍然獲勝，共和黨能否和特朗普與黨內極右勢力劃清界為未知數。