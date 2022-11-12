美國中期選舉︱2024大選口水戰提早開打？特朗普指德桑蒂斯假正經

美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）在中期選舉順利連任，同為共和黨籍的前總統特朗普（Donald Trump）11月10日批評他是個「耍花招（playing games）」的「普通（average）」州長。



《國會山報》（The Hill）當日引述特朗普表示，「新聞集團，即霍士、《華爾街日報》和不再偉大的《紐約郵報》，全力支持『Ron DeSanctimonious』州長，一位擅於公關的普通『共和黨』州長」。

德桑蒂斯的名字是Ron DeSantis，特朗普為它起了Ron DeSanctimonious這個渾號。他將DeSantis與Sanctimonious兩字結合起來，指他為了政治利益「假正經」。

特朗普將德桑蒂斯任內的政績歸功於佛州的明媚天氣，聲稱德桑蒂斯得益於他的支持，才能在2018年勝選佛州州長。他又指德桑蒂斯2017年「政治死亡（politically dead）」時，以「絕望姿態（desperate shape）」接近他懇求支持，指他在「耍花招」。

特朗普未有回應會否競選下任總統，但斥德桑蒂斯被問及會否與特朗普競爭時，指自己「只專注於州長選戰，未有展望未來」有欠忠誠和格調。

報道稱，若二人均決定爭取2024年總統大選的共和黨提名，德桑蒂斯將被視為特朗普的主要競爭對手。