美企工廠恐怖意外　工人跌入逾1000℃熔爐身亡　上班僅9天

美國機械製造商卡特彼勒（Caterpillar）一所位於伊利諾伊州（Illinois）的工廠6月發生工業事故，一名上班僅第9天的工人不慎跌入熔爐後「瞬間焚化」，當場死亡。美國勞工部調查指，事故本應可以預防，又指公司在設置安全設施方面違規，罰款14.5萬美元。



《紐約郵報》引述美國勞工部職業安全與健康管理局（OSHA）11月9日的報告，指卡特彼勒未有在熔爐旁安裝聯邦政府規定的保護裝置或護欄。 當局指控卡特彼勒蓄意違規，罰款145,027美元（約113萬港元）。卡特彼勒須於15個工作天內繳交罰款，或對指控提出異議。

勞工部人員在新聞發布會上表示，若卡特彼勒做足安全措施，工人迪克斯（Steven Dierkes）便可倖免於難，又指卡特彼勒的鑄造廠規模全國最大，本應要意識到保護操作危險設備工人的相關規定。

報告指，39歲的迪克斯第9天上班時，意外跌入一個深逾3米、溫度逾1000℃的熔鐵爐，即場焚身而死。

事發鑄造廠僱有800多名員工，每天熔鐵量高達1000噸。本次意外為同廠年內第2宗重大事故。2021年12月，一名50歲工人從高處墮樓身亡。