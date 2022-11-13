俄軍棄赫爾松　杜金籲推翻處死普京　烏促東盟阻俄玩飢餓遊戲

俄羅斯軍隊撤離至第聶伯河（Dnipro River）左岸後，烏克蘭軍隊進入關鍵城市赫爾松（Kherson）。有俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）智囊之稱、知名社會學家杜金（Alexander Dugin）對此感到不滿，他主張推翻普京，甚至暗示應把普京處死。



烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）11月12日在柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）出席東盟（ASEAN）峰會，期間呼籲東南亞國家採取一切可能的措施阻止俄羅斯在黑海出口糧食協議方面大玩「飢餓遊戲」（Hungry Games）。

根據英媒，杜金是極右翼民族主義者和贊成俄軍進攻烏克蘭的主要人物之一。他主張把俄羅斯領土擴張到克里米亞（Crimea）和烏克蘭全境，並兼併波羅的海。

報道指，俄羅斯人對普京入侵烏克蘭的失敗愈來愈厭惡之際，杜金也是第一個打破沉默的主要人物。

杜金11日在Telegram稱，每個「真正的俄羅斯人」現在都應對烏克蘭戰局感到悲痛和「咬牙切齒」，因為俄軍已棄守赫爾松，若有人不為此難過，「他們就不是俄羅斯人」。

他又引述英國蘇格蘭人類學家弗雷澤（James Frazer）在《The Golden Bough》（暫譯：金枝）一書中講述的一個故事，即有一名國王因在旱季未能召來雨水，而遭到殺害剖腹。

杜金稱，人民授予統治者絕對完整的權力，統治者理應拯救所有人，不然就會遭受和那名「雨王」相同的命運。

這篇推文其後遭刪除。杜金之後又發文強調自己沒有背棄普京。