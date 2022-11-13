G20峰會明日舉行　國家領袖迎來何種考驗？｜外媒怎麼看

二十國集團（G20）峰會11月15日至16日在印尼峇里島（Bali）舉行。中國國家主席習近平、美國總統拜登（Joe Biden）及英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）等多國領導人都將與會，他們都有不同的任務與挑戰，成為為媒體討論的熱點。



美聯社：習近平直面變化

報道稱習近平因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情少見於重大國際會議後，正離開中國的「新冠氣泡」（COVID-19 Bubble），進入一個發生巨大變化、以加劇對抗為標誌的世界。

美國和歐洲以更嚴厲的目光看待中國，而中國領導人則表現出要走自己的路的決心。無論是在北京還是在華盛頓，提倡改善關係、更溫和的聲音正被推到一邊。

中國在過去20年把國防預算翻倍並在島嶼建設軍事設施，引發外界對其和平崛起政策的質疑。而鄰近的東南亞國家不得不在維持與美國關係和激怒中國之間小心翼翼。

習拜會：圖為2021年11月15日，美國總統拜登在白宮羅斯福室與中國國家主席習近平進行視像對話。（AP）

美國之音：中選影響拜登自信心？

網站10日引分析人士擔心，美國中期選舉將對總統拜登（Joe Biden）未來2年的施政方向產生重大影響，也會為美中兩國首腦的面對面會晤增添新的挑戰。

內文引述美國專家稱，習近平在二十大之後攜最大實力赴會，而拜登則在民主黨於中期選舉受挫後不久抵達印尼。

在11月13日這一天，美國看來下了一場「及時雨」。美國民主黨繼亞利桑那州後，也在內華達州拿下參議院一席，該黨保住在參院的多數派地位。但這樣「跛腳」的拜登看來真沒跛得那麼嚴重嗎？

拜登11月13日稱，勝出內華達的選戰使他在與中國國家主席習近平進行會談時處於更有利位置。

辛偉誠：圖為2022年10月25日，英國首相辛偉誠在倫敦唐寧街10號外發表演說。 （Getty）

《衛報》：英揆重大外交考驗

報道稱，身為英國首相，辛偉誠的第1次重大外交考驗是他抵達峇里島、走下飛機之時。天氣預報稱當地到時會下傾盆大雨，而G20領導人之間達成任何協議的前景也遭陰霾籠罩。

最為重要的是可能與世界領袖舉行雙邊會談，他有望見到拜登，儘管美方的關注點或在中國。

辛偉誠對外交政策的看法仍然神秘，他與其他領導人或重複強調G20在2008年經濟危機中的奠下的基礎。

2022年10月18日新加坡總理李顯龍到訪坎培拉時與澳洲總理阿爾巴尼斯會面。圖為阿爾巴尼斯會上獨照。（Getty）

《悉尼先驅晨報》：修補外交關係之旅

該報11日稱，週六上午，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）乘坐飛機前往亞洲進行為期9天的三場重要峰會，這讓他有機會將澳洲重新置於地區外交的中心。

阿爾巴尼斯繼承莫里森政府留下的問題，即澳洲2018年認定西耶路撒冷是以色列首都，引起穆斯林世界的不滿。這個富爭議的決定2022年10月18日遭阿爾巴尼斯的政府推翻。阿爾巴尼斯被視為可在外交上做多一點。

澳洲應對中國崛起方式、加入澳英美聯盟（AUKUS），藉此取得核潛艇的做法，也觸發新加坡及印尼等回應或疑慮。正如文章的標題所說，這是阿爾巴尼斯修復區域外交破柵欄的9天之旅的一部份。

此外澳媒稱，中國方面尚未宣布，習近平是否會與澳洲總理會面。