G20峰會・習拜會｜即將晤習近平　拜登暗示民主黨「增席」助壯膽

美國總統拜登（Joe Biden）11月13日稱，民主黨在中期選舉出乎意料的成功使他在與中國國家主席習近進行會談時處於更有利位置。



內華達州民主黨聯邦參議員馬斯托（Catherine Cortez Masto）拿下關鍵搖擺州內華達州的議席，讓拜登所屬政黨保有對參議院的控制權，民主黨因此繼續是參院多數派。

我感覺良好，而我期待接下來的幾年。我知我（在與習近平會面時）變得更強勢。 美國總統拜登

拜登說，他和習近平彼此認識，並稱他們一直進行直截了當的討論。他說兩人之間的誤會微乎其微，只需弄清紅線是什麼。

美國中期選舉：圖為民主黨2022年11月8日舉行黨內選舉夜派對時，內華達州尋求連任的參議員馬斯托與內華達州州長一同站在台上。（AP）

包括一些美媒及研究機構Edison Research在11月13日預測，內華達州民主黨聯邦參議員馬斯托（Catherine Cortez Masto）在中期選舉險勝對手。

綜合美媒及英媒稱，6年前成為首位參議院拉丁裔議員的馬斯托擊敗前總統特朗普（Donald Trump）支持的共和黨候選人拉克索爾特（Adam Laxalt）；他是內華達州前檢察長。

兩人得票本來一相當接近並咬緊，但12日晚間克拉克郡（Clark County）2.2323萬張通訊投票中，民主黨拿到1.4084萬張，成為決定賽果的關鍵。

馬斯托最終以487,829票（得票率48.8%）擊敗手握481,273票的拉克索爾特（得票率48.1%）。