習近平將晤拜登　G20峰會即將開幕　四大焦點一次看清

二十國集團（G20）峰會將在11月15日至16日在印尼峇里島（Bali）舉行。這可說是自新冠疫情趨緩以來，舉行的最大型國際會議，各國首腦將親身前往峇里出席大會。

G20是世界經濟規模最大的組織，集合世界增長最快的國家，GDP總量佔世界GDP的85%，人口佔全球總合的三分之二。這次G20峰會將有什麼焦點？



疫情過去，全球逐步復常

2020年疫情來襲後，在沙特阿拉伯舉行的峰會，首次以完全線上會議方式舉行。在巨大的屏幕上，顯示着20多個國家和與會者分割的小屏幕，各國呼籲全球公平地獲得新冠疫苗。

圖為10月27日，中國北京。中國幾乎成為了世界僅餘堅持嚴格清零的國家。（AP）

兩年過去，疫情經歷新變種爆發、多國接種率陸續提升，今天染疫人數已持續減少。歐美等國家已把防疫拋諸腦後，僅餘中國還在實施嚴格的清零政策。主席習近平將出席G20會議，若全球領導人們如疫情一樣同框拍照，那是否可以像徵着全球疫情正邁向終結？

另外，習近平會否在會上戴上口罩？這相信也是不少媒體會關注的細節。

熾熱的俄烏戰爭

俄羅斯是G20集團的成員國之一，總統普京（Vladimir Putin）不會親自出席峰會，但俄烏衝突會是這次的會議重點主題之一。

2月俄羅斯入侵烏克蘭後，G20內各國出現分歧：美國和西方盟國制裁俄羅斯，但中國與印度則不願譴責俄羅斯，不參與制裁行動，還大量進口俄羅斯能源。

美國和西方國家反對俄羅斯出席G20峰會，但為平衡G20成員國的立場，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）在6月分別訪問基輔和莫斯科，與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）及普京會面。

印尼向俄羅斯及烏克蘭都發出了參與G20的邀請，普京相信僅會在個別會議以視像形式出席峰會，澤連斯基亦預期只會以視像形式出席。

儘管普京和澤連斯基不會親自出席峰會，但外界仍期待俄烏兩國代表在G20的互動，及歐美國家對俄羅斯發言時的反應。

圖為11月9日，俄羅斯總統普京在莫斯科出席活動。普京將不會親出席G20峰會。（AP）

圖為2021年11月，拜登與習近平以視像形式會面。G20將是兩人在自疫情以來首次面對面會晤。（AP）

會場焦點：習拜會

另一個在G20備受觸目的國家是中國與美國。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月訪問台灣，加劇了台海局勢緊張。美國亦接連推出空前嚴苛的半導體出口管制，「不惜代價地」打擊中國高科技產業，減緩中國崛起。

為安排習近平與拜登（Joe Biden）會面，雙方高級官員一直在較勁。有美媒報道，中國對佩洛西訪台相當不滿，中方官員到最近才願意與美方接觸。

拜登表示希望在這次的會面中，為雙方畫出「紅線」，了解雙方的關鍵利益，減少中美可能發生的衝突。美方會強調目的只是與中國競爭，而非衝突。

這除了是拜登上任總統以來首次與習近平舉行的面對面會談，也是自俄烏戰爭爆發，中美關係陷入冰點以來，雙方的首次會晤。雙方會有什麼樣的互動，發出緩和氣氛的訊號？還是繼續延續目前的緊張態勢、各說各話？外界對此拭目以待。

圖為5月24日，美國密西西比州一個城鎮的加油站。能源價格上升帶來的通貨膨脹影響全球。（AP）

走出經濟危機

受俄烏戰爭影響，能源價格上升帶來全球通脹，各國經濟正面臨衰退。國際貨幣基金組織（IMF）10月發佈的《世界經濟展望》報告指出，超過三分之一的經濟體將在2022年或2023年出現萎縮，而美國、歐盟和中國這三個最大經濟體將繼續處於增長停滯狀態。

IMF警告，「最糟糕的情況還未到來」。

G20是在危機中應運而生的：2008年，美國爆發次貸危機，金融海嘯席捲全球。G20在當年提升為領導人峰會，並於當年11月在華盛頓召開第一次領導人峰會，共同協調應對危機。

作為最重要的財政和貨幣政策協調組織，會將如何應對這次全球經濟危機？這將會是兩天會議的一個重要焦點。