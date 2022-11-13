FTX︱趙長鵬捲風波變爭議人物　再解釋棄收購原因　一文看清因由

全球第二大加密貨幣交易所FTX申請破產的風波震撼幣圈，幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）也捲入事件成為其中一位要角，他11月11日再度解釋幣安放棄收購FTX的原因，包括FTX財務缺口大、與幣安用戶高度重疊等。他並在12日發推文，指事件變鬧劇。



趙長鵬（右）簡稱「CZ」源於其英文名字「Changpeng Zhao」的首字母縮寫，他在Twitter備受追捧，迄今擁有逾750萬Twitter粉絲。圖為他於Twitter上傳與主播Francine Lacqua的合照（Twitter@cz_binance）

為何趙長鵬變事件中「要角」？

FTX風波始於11月2日，加密貨幣資訊網站CoinDesk刊出一篇報道，指文件顯示另一間由FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，綽號薯條哥）設立的公司Alameda Research持有的146億美元資產中，最大的單一資產、很多抵押品都是FTT（即FTX的平台幣），引來外界擔憂一旦FTT幣價大跌會造成「爆煲」。

11月6日，趙長鵬宣布幣安會出售持有的FTT，當時的價值達到5.8億美元，此話一出，FTT幣價隨即大跌，加上大量投資者急忙從FTX抽走資金，令該公司面對擠提危機。事發後趙長鵬一度考慮收購求救的FTX，但最終宣告放棄。

幣安行政總裁趙長鵬原本有意成為FTX的白武士，但最終因為對方的情況「非他們能力所及」而告吹。（Getty Images）

由於FTX事件最後演變成申請破產，大量投資者損手爛腳，FTX創辦人薯條哥既是眾矢之的，網絡上也出現一些怪罪趙長鵬的聲音，指控他突然宣告拋售的行為加劇危機，令很多人犧牲云云，也有不少人認為批評趙長鵬是沒有理智的行為，如若FTX本身無問題，事件不會弄得如此田地。

I see a lot of people going against CZ for this whole FTX meltdown, like bro he just posted he was gonna sell tokens for transparency purposes coz he probably knew about SBF situation. If FTX was doing everything right, nothing would have happened.



Blame SBF for This not CZ. — Ash WSB (@Ashcryptoreal) November 12, 2022

再解釋為何不收購

趙長鵬11月11日在印尼出席金融科技周活動時，也再解釋放棄收購FTX的原因，他談到從財務角度看，FTX存在很大的缺口，然後若從新用戶的角度看，幣安與FTX有非常多的重疊，「我們覆蓋了他們覆蓋的所有地區，他們用戶比我們少得多。從技術或產品角度看，我認為我們有卓越的產品，他們沒有我們欠缺的東西。」

他再總結指「從多個方面看，這交易說不通。」

Another under the radar vid:

Yesterday, @cz_binance at the Indonesia Fintech Summit speaking on FTX & more.



"...the deal did not make sense from a number of fronts"



👉The entire video is excellent.https://t.co/mnoaAinfRi pic.twitter.com/AiChmGzHI2 — ☀🌸Crypto Eri 215k Followers (beware of imposters) (@sentosumosaba) November 12, 2022

趙長鵬12日再發推文指事件變成鬧劇，「它變成了加密貨幣的錯（而不是一個人的錯）。」

What a sh!t show... And it's going to be crypto's fault, (instead of one guy's fault)... pic.twitter.com/XzOpV0iGjT — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 12, 2022

預期FTX會帶來連鎖效應

幣圈寒冬持續，趙長鵬11日預期未來會看到FTX事件的連鎖效應，「特別是對那些靠近FTX生態系統的人來說，他們將受到負面影響。」

他認為加密貨幣行業將面臨更多監管審查，並補充指「說實話，這可能是一件好事。」