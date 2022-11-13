FTX︱趙長鵬捲風波變爭議人物　再解釋棄收購原因　一文看清因由

撰文：成依華
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全球第二大加密貨幣交易所FTX申請破產的風波震撼幣圈，幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）也捲入事件成為其中一位要角，他11月11日再度解釋幣安放棄收購FTX的原因，包括FTX財務缺口大、與幣安用戶高度重疊等。他並在12日發推文，指事件變鬧劇。

趙長鵬（右）簡稱「CZ」源於其英文名字「Changpeng Zhao」的首字母縮寫，他在Twitter備受追捧，迄今擁有逾750萬Twitter粉絲。圖為他於Twitter上傳與主播Francine Lacqua的合照（Twitter@cz_binance）

為何趙長鵬變事件中「要角」？

FTX風波始於11月2日，加密貨幣資訊網站CoinDesk刊出一篇報道，指文件顯示另一間由FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，綽號薯條哥）設立的公司Alameda Research持有的146億美元資產中，最大的單一資產、很多抵押品都是FTT（即FTX的平台幣），引來外界擔憂一旦FTT幣價大跌會造成「爆煲」。

11月6日，趙長鵬宣布幣安會出售持有的FTT，當時的價值達到5.8億美元，此話一出，FTT幣價隨即大跌，加上大量投資者急忙從FTX抽走資金，令該公司面對擠提危機。事發後趙長鵬一度考慮收購求救的FTX，但最終宣告放棄

幣安行政總裁趙長鵬原本有意成為FTX的白武士，但最終因為對方的情況「非他們能力所及」而告吹。（Getty Images）

由於FTX事件最後演變成申請破產，大量投資者損手爛腳，FTX創辦人薯條哥既是眾矢之的，網絡上也出現一些怪罪趙長鵬的聲音，指控他突然宣告拋售的行為加劇危機，令很多人犧牲云云，也有不少人認為批評趙長鵬是沒有理智的行為，如若FTX本身無問題，事件不會弄得如此田地。

再解釋為何不收購

趙長鵬11月11日在印尼出席金融科技周活動時，也再解釋放棄收購FTX的原因，他談到從財務角度看，FTX存在很大的缺口，然後若從新用戶的角度看，幣安與FTX有非常多的重疊，「我們覆蓋了他們覆蓋的所有地區，他們用戶比我們少得多。從技術或產品角度看，我認為我們有卓越的產品，他們沒有我們欠缺的東西。」

他再總結指「從多個方面看，這交易說不通。」

趙長鵬12日再發推文指事件變成鬧劇，「它變成了加密貨幣的錯（而不是一個人的錯）。」

預期FTX會帶來連鎖效應

幣圈寒冬持續，趙長鵬11日預期未來會看到FTX事件的連鎖效應，「特別是對那些靠近FTX生態系統的人來說，他們將受到負面影響。」

他認為加密貨幣行業將面臨更多監管審查，並補充指「說實話，這可能是一件好事。」

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