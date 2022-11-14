習拜會即將舉行　新加坡李顯龍籲雙方坦率對話　定下正確基調

「習拜會」舉行在即，新加坡總理李顯龍說，中美關係必須由國家領導最高層定下正確基調，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平因此需要在親身會面時，坦率對話，把彼此的想法都擺出來。



在柬埔寨金邊舉行的東盟峰會及系列會議，星期日（11月13日）落幕。李總理接受隨行新加坡媒體訪問時，談到他對隔天即將舉行的「習拜會」的期許。

李總理說，「習拜會」是一場非常重要的會議。中美關係非常艱難，且一直在惡化。

習近平和拜登此前已數次線上溝通，最近一次在7月通話時談了好幾個小時。但李總理認為，要處理中美關係，中美領導人必須親自會面，他因此希望即將在印尼峇厘島舉行的會談能夠有好的結果。

李總理說，中美關係停止繼續惡化、彼此開始建立信任，並採取步驟著手解決兩國之間非常棘手的許多個別問題，是重要的。

「這是因為，這類事務的基調必須在最高層確定，而這意味着兩國元首必須對話，坦率溝通和彼此亮牌（lay out their cards）。我認為他們明白其中的利害所在，但要推進兩國關係，需要雙方的政治意志和智慧。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

