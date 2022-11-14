G20・習拜會｜媒體關注2人會晤「找紅線」　能阻中美關係惡化？

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）首次面對面會面，發生二十國集團（G20）峰會開幕前夕、即11月14日下午5時30分登場。



中美關係自特朗普時代開始急劇趨僵，來到2022年8月2日晚美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、波洛西或裴落西）訪台時更是跌至冰點。多國媒體都有報道「習拜會」主要焦點落在今次會面是否中美關係有望緩和的第一步。

俄羅斯「今日俄羅斯」（RT）

網站13日的報道稱，隨着美中關係處於近期外界記憶所及的最低點，拜登和習近平總統將於周一齊聚一堂，希望明確劃定界限，以及讓對方必須遵守這些界限，以避免兩個世界大國之間潛在的災難性衝突 。

美國眾議院議長佩洛西訪台，是導致中美關係跌至冰點的事件。圖為2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）

網站14日以《拜登和習近平在關係緊張的情況下舉行首次面對面會議》為題，指出華府和北京在從台灣到香港、貿易和俄羅斯入侵烏克蘭等一系列問題上存在分歧。

半島電視台的記者Patrick Fok在北京報道稱，對中國在這次會面的成果期望不高，最積極的結果可能是雙方保持溝通渠道暢通。

英國《金融時報》

該報14日以《拜習會能否阻止美中關係惡化成看點》為標題，指出兩人14日的會面，將是迄今對他們能否扭轉美中關係急劇下滑的最重大考驗。

這張組合圖片顯示了2021年11月6日身在華盛頓的美國總統拜登以及2019年11月13日在巴西巴西利亞的中國國家主席習近平。拜登計劃與中國國家主席習近平進行四個月來首次會談，料將討論廣泛的雙邊和國際問題，惟美國眾議院議長佩洛西傳有意訪台，為兩人會談蒙上陰影。（AP）

英國廣播公司（BBC）

BBC在10日報道中的小題，也是標明對於會面能否「穩住中美關係不惡化」的關注。



文中稱中美關係同時受多個本國國內，以及國外因素影響；而人們可透過是次領導人會晤觀望，當這些因素匯聚在一起時，他們將如何推動中美關係。

報道中列舉的兩國國內因素包括中國共產黨第二十次全國代表大會後習近平連任，以及美國中期選舉結果出爐後，眾議院的控制權或落在共和黨手中。

國外因素方面，西方國家不願看到中國真正改變二戰後建立起來的自由主義國際關係，但它們也不能真正承受與中國經濟脫鉤的代價。

內文指，當他們面對面談判時，相信主要議題或會包括台灣問題、美國晶片禁令、烏克蘭戰爭、以及中俄關係。