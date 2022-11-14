COP27｜解振華談氣候賠償　中方支持但沒義務參與

《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP27）11月6日至18日在埃及沙姆沙伊赫（Sharm el Sheikh）舉行。中國氣候變化事務特使解振華12日在會上活動發言。



他表示，中國將百分之百落實「雙碳」目標。他在9日曾表示中國支持氣候賠償機制，但拒絕承諾出資。

解振華12日表示，儘管當前不少發達國家受地緣衝突及能源危機影響，暫緩氣候行動，但中國仍按國家主席習近平要求，持續推進碳達峰、碳中和，說明「雙碳」決策穩健務實，正確而可持續。他又指二十大對中國氣候行動與全球氣候治理作出了明確部署。

他表示，「在應對全球氣候變化問題上，零和就意味著失敗，只有合作才能成功。」又稱「未來無論其他國家氣候政策是否發生變化，中國將百分之百落實習近平主席宣布的『雙碳』目標，為全球氣候治理做出更大的貢獻，與各方攜手創造人類共同的綠色低碳未來。」

解振華：賠償非中國義務

解振華9日表示，中方支持發展中國家向排放國就氣候變化帶來的傷害索償。他又指中國屬於發展中國家，同受極端天氣事件影響，沒有義務參與氣候賠償機制，但願意作出貢獻和努力。

解振華稱，為協助減排，中國已向發展中國家捐助數十億元人民幣。中國代表團發言人其後指，中方不會就氣候賠償提供財政捐助。