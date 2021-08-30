捷克贈台3萬劑莫德納　台外交部：具體行動支持民主自由夥伴

捷克日前宣佈捐贈台灣三萬劑莫德納（Moderna）疫苗，已於8月29日運抵台灣。

對此，台灣外交部8月29日晚間對外表示，捷克政府捐贈台灣的三萬劑莫德納疫苗由台灣衛福部疾病管制署署長周志浩、台灣外交部歐洲司長陳立國及捷克經濟文化辦事處代理代表唐迪（Dita Táborská）到桃園國際機場接受這批「彌足珍貴」的疫苗。台灣外交部代表台灣政府與人民，向捷克行政部門、國會及人民的温暖與善意，表達誠摯感謝。



台灣外交部稱，雖然從去（2020）年初新冠肺炎（COVID-19）爆發以來，全球疫情依然嚴峻，但台灣與捷克的關係仍不斷強化。尤其是去年4月雙方簽訂「台捷防疫合作聯合聲明」交流抗疫經驗，台灣政府與民間並捐贈捷克口罩、呼吸器及口罩生產線，此外台灣前副總統陳建仁也應邀擔任捷克的防疫顧問。

捷克參議院則於今（2021）年4月史上首度通過決議，肯定台灣衛生防疫成就及能力，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。當前國際社會紛紛對台灣宣佈馳援台灣疫苗之際，捷克政府不落人後，其內閣會議在7月26日也宣佈捐贈台灣三萬劑疫苗。

台灣外交部表示，透過台灣衛福部疾管署、台灣外交部及雙方代表處的密切協調，捷克捐贈的疫苗宣佈後僅約一個月即迅速運抵台灣，真誠友誼深深感動台灣2,300萬人民的心扉，特別是捷克目前也面臨Delta變種病毒的挑戰，但仍寄念關心台灣。捷克政府以具體行動展現民主自由夥伴相互幫助扶持的情操，正如布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）所言，台灣與捷克是「患難見真情」的好朋友。