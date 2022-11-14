G20・習拜會｜波音期待習拜會成中國重新接受波音客機契機

波音公司期待美國總統拜登與中國國家主席習近平的會面，將成為波音重新進入中國市場、以及中國重啟對外開放的契機。



據彭博社星期一（11月14日）報道，波音公司認為，如果習近平在與拜登的會晤中暗示願意與美國在航空航天的領域進行合作，那這將會是波音公司的一場勝利；即使是雙方承諾繼續進行會談或兩國領導人進行國事訪問，也都是一個有希望的信號。

可問題是，拜登會否在與習近平進行會談期間提出這個問題。波音公司關注的是北京在兌現2020年簽下的有關購買價值數百億美元波音飛機的貿易協議方面存在不足，但一名熟悉白宮想法的人士稱，白宮沒有要求波音做出具體讓步，而是從中國經濟實踐的更大背景來看待這一情況，而中國經濟實踐使波音以外的許多美國企業處於不利地位。

美國貿易代表戴琪在10月28日的採訪中說，波音公司是一個非常重要的利益相關者，但波音公司本身並不能左右美國的貿易政策。

報道稱，波音公司和其他航空航天公司的高管私底下都對中美雙邊貿易缺乏進展表示失望，拜登的外交政策方針總體上沒有像前任總統特朗普更加注重兩國之間的貿易。拜登在處理對華關係時，更加注重俄烏戰爭帶來的安全風險、台海的緊張局勢和推動世界上最大的兩個經濟體脫鈎。

因此，本週出現的任何解凍跡象對波音公司來說都是一個驚喜。波音公司目前力求解決流動性危機、減少570億美元的債務等。而在2018年和2019年發生的兩起致命性的墜機事件前，中國一直都是波音公司的重要客戶。但中美關係惡化，加上隨之而來的冠病疫情，讓波音在中國的訂單遲遲不見起色。

彭博情報公司的分析師弗格森（George Ferguson）說，波音公司可以從中國一些管制措施的初步放寬中獲益，中國邊境措施的放寬能帶動東南亞鄰國的旅行需求，並最終帶來更多的飛機銷量。

他說：「中國不需要馬上對波音公司開放，我們只需要在該地區有更多的飛行，波音就能獲益。」

美國總統拜登與中國國家主席習近平星期一（11月14日）下午在二十國峰會（G20）舉行前一天進行會晤。