基輔：與俄談判首要條件是恢復烏克蘭領土完整

外界估計烏克蘭與俄羅斯的新一輪和平談判可能會在2023年下半年舉行。基輔多次表示，開展談判的首要條件是俄軍離開烏克蘭領土，恢復原先邊界。



美國有線新聞網絡（CNN）11月14日報道，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）當日致電美軍參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）時表示，除非俄軍離開烏克蘭領土，烏方不會接受任何談判、協議或妥協決定，又指烏軍的「目標是將所有烏克蘭土地從俄羅斯的佔領下解放回來」。

烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫（Alexey Danilov）11月8日在Twitter上重申，和談的首要條件是恢復烏克蘭領土完整，並稱烏克蘭現需更多軍備抵禦俄軍攻擊。

russia, negotiations. The main condition of the President of🇺🇦is restoration of🇺🇦territorial integrity. Guarantee – modern air defense, aircraft, tanks, and long-range missiles. Strategy – proactive steps.🇷🇺 missiles must be destroyed before launch in the air, on land and at sea. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 8, 2022

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）早前表示，俄羅斯必須承諾「恢復領土完整，尊重聯合國憲章，賠償戰爭造成的所有損失，懲罰每一個戰犯並保證不再發生這種情況」，烏克蘭才願意展開對話。