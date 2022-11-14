俄軍撤走後　烏克蘭總統赴赫爾松升國旗唱國歌　克宮：那是俄領土

俄軍撤走後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）11月14日前往烏軍從俄軍手上重奪的南部城市赫爾松（Kherson）。俄羅斯同日回應指，赫爾松是俄羅斯聯邦的一部份。



澤連斯基14日到訪赫爾松時，當地主行政大樓升起烏克蘭國旗，澤連斯基唱烏克蘭國歌。

他對軍人說，烏克蘭「準備好實現和平，我們整個國家的和平」。

Official flag-raising in Kherson with the participation of the President of Ukraine pic.twitter.com/djFHbFRbCB — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 14, 2022

他感謝北約（NATO）和其他盟友對烏克蘭的支持，並指美國向烏克蘭提供的「海馬斯」高機動火箭炮系統 （HIMARS）在這場戰爭中發揮很大作用。

澤連斯基在當地的主要廣場向民眾發表講話，其中一些民眾揮舞烏克蘭國旗，或將烏克蘭國旗披在肩上。

澤連斯基被問到烏克蘭軍隊下一步可能會向何處推進。他回答說：「不是莫斯科……我們對另一個國家的領土不感興趣。」

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯不評論澤連斯基的赫爾松之旅。他說：「你知道，這片領土（赫爾松）是俄羅斯聯邦的一部份。」

俄羅斯國防部11日表示，俄軍所有人都已撤到第聶伯河（Dnipro River）左岸。俄軍撤離後，烏克蘭軍隊進入赫爾松，市民湧入中央廣場、升起烏克蘭國旗。