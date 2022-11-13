中期選舉︱德桑蒂斯成2024年總統候選人大熱　民調顯示領先特朗普

美國中期選舉（Midterm election）11月8日舉行後，高票連任佛州（Florida）州長的德桑蒂斯（Ron DeSantis）隨即成為共和黨2024年總統候選人的大熱門，民調顯示在受訪共和黨支持者中，更多人希望他出戰，而不是前總統特朗普（Donald Trump）。



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共和黨籍佛州州長德桑蒂斯以20%的大差距贏得了連任，更有助於他日後競選總統。(AP)

輿觀調查公司（YouGov）11月9日至11日展開調查，結果在受訪的共和黨支持者中，42%希望德桑蒂斯成為2024年代表共和黨出戰的總統候選人，較特朗普（35%）高出7個百分點。

結果顯示在「深紅」的共和黨鐵桿支持者中，支持特朗普的比例（45%）略高於德桑蒂斯（43%），但在非深紅的共和黨支持者中，支持德桑蒂斯的比例明顯高於特朗普。

YouGov民調顯示42%受訪共和黨支持者希望德桑蒂斯成為2024年代表共和黨出戰的總統候選人，多於35%的特朗普（YouGov網站截圖）

美國中期選舉結果陸續出爐後，德桑蒂斯輕鬆連任，特朗普則被指是共和黨未能大勝的原因，他點名支持的多名共和黨候選人成績未如理想，包括獲特朗普大力助選的奧茲（Mehmet Oz）在賓夕法尼亞州輸掉關鍵一席。

據美媒指，特朗普仍準備在15日公布競逐2024總統大選。他之前在10日批評德桑蒂斯是個「耍花招（playing games）」的「普通（average）」州長。