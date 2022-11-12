特朗普11月15日公布重大消息　顧問：他將宣布參加2024大選

美國前總統特朗普（Donald Trump）11月12日正式邀請媒體採訪15日在海湖莊園（Mar-a-Lago）發表的「特別公布」。他的長期顧問米勒（Jason Miller）同日表示，特朗普當日將公布競逐2024總統大選，力圖重返白宮。



美媒報道，特朗普團隊以競選電子郵件地址寄出請柬，邀請媒體在美國東部時間 2022年11月15日星期二晚上9時（香港時間16日早上10時）到佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園俱樂部，採訪特朗普的特別公布。請柬未有透露時間與地點以外的資訊。

《國會山莊》報引述米勒同日在podcast頻道上稱，特朗普當日會宣布競逐2024總統大選，屆時宣告將會非常專業縝密，又指特朗普曾告訴自己他「無庸置疑」會參選總統，且不會理會要求他延後宣布角逐總統的顧問建議。

外間普遍預料佛羅里達州州長德桑蒂斯（ Ron DeSantis）會與特朗普爭奪總統選舉共和黨提名。報道評論指特朗普15日的特別公告或標誌競選活動開始，為提名爭奪戰做好準備。

假如特朗普15日宣布角逐2024年總統選舉，將會是他第三度參選。2021年他已暗示過再次入主白宮的計劃。2022年11月7日，他在俄亥俄州參與拉票活動時，表示會在15日於海湖莊園公布「非常大的消息」。

共和黨選舉成績未如預期理想，優勢不大。目前共和黨在眾議院435個議席中拿下211席，有機會贏得些微多數，但參議院的掌控權或須取決於佐治亞州（Georgia）12月初的選舉結果。