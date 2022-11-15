澤連斯基提和平方案包括10重點　俄羅斯外長：重啟談判條件不現實

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）11月15日以視像方式出席二十國集團（G20）峰會，他在發言時講述烏方對俄烏問題的和平方案，當中包括10個重點。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）則指，烏方對重啟談判設下的條件不現實。



據澤連斯基指，和平方案要包括10個重點：

1. 輻射安全與核安全

2. 糧食安全

3. 能源安全

4. 釋放所有戰俘和被驅逐者

5. 恢復烏克蘭領土完整，尊重聯合國憲章

6. 俄羅斯軍隊全部撤出烏克蘭

7. 對戰爭罪的懲處

8. 保護環境，制止俄羅斯在烏克蘭的生態滅絕

9. 烏克蘭的新安全架構和安全保障

10. 簽訂和約

澤連斯基稱，計劃內的每一步可以在一個月內實施。

出席G20會議的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），15日則表示烏克蘭對重啟談判設下的條件不現實，他稱「我再重申所有問題都在烏克蘭一方，烏方斷然拒絕談判、提出明顯不切實際的條件。」他又向傳媒表示，他在與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的會面上提出了這一立場。

俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）15日批評烏克蘭無意開展談判，又指俄方特別行動將繼續進行。