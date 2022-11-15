神秘藝術家Banksy聲援烏克蘭 親赴基輔等城市 廢墟上繪7幅塗鴉
撰文：聯合新聞網
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烏克蘭遭受俄羅斯入侵後獲得來自世界各地、各界人士的聲援，其中著名英國街頭藝術家「班克西」（Banksy）也秘密來到烏克蘭以自己最擅長的方式表達支持：街頭塗鴉。
《CNN》報道，最早在基輔西北約35英里的烏克蘭城市出現一系列疑似出自Banksy之手的塗鴉後，他向《藝術報》（The Art Newspaper）證實自己在基輔和其他城市共創作出7幅作品。
Banksy秘密前往烏克蘭，並在受戰火破壞的建築物上繪上塗鴉：（按圖了解）
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Banksy在11月12日於Instagram上發出作品的照片，只見一名女子體操運動員在一處被俄羅斯破壞的建築物一側的瓦礫上做出比賽動作，班克西還附上「博羅江卡，烏克蘭」（Borodyanka, Ukraine）的文字。在俄國入侵烏克蘭的初期，博羅江卡受到俄羅斯空襲和砲擊的打擊尤其嚴重，許多建築物如今都變成一堆瓦礫。
第二幅作品則描繪一個小男孩繫着黑帶、將一名成年男子翻倒在地，外界普遍認為後者是在暗指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），他的榮譽黑帶今年稍早被世界跆拳道協會吊銷。
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其餘作品還包括「2個孩子將反坦克障礙當作蹺蹺板嬉戲」、「一個戴著捲髮器和防毒面具的女人拿著滅火器」、「一名女性體操運動員戴著頸托表演」以及「印有勝利符號『Z』的俄軍卡車載著男性生殖器」等。
在班克西出面證實這些在廢墟中創作的塗鴉為自己作品後，許多烏克蘭人民和支持者紛紛表達感謝之意，其中一名基輔居民更表示「這對我們國家來說是個歷史性的時刻，像班克斯和其他著名人物來到這裡向世界展示俄羅斯對我們所做的一切。
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