據報有俄羅斯導彈落入北約成員國波蘭致2死　美國︰正進行調查

撰文：洪怡霖
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美媒引述美國資深情報官員稱，俄羅斯導彈越境進入北約成員國波蘭後造成2人喪生。波蘭、俄羅斯、美國及波羅的海3國等國家紛紛對事件作出回應。

波蘭

波蘭政府發言人米勒（Piotr Müller）未有即時證實事件，但稱由於危機情況，包括波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在內政府高層正召開緊急會議。

俄羅斯

俄羅斯國防部發聲明否認，稱波蘭官員和媒體的表述是蓄意挑釁，目的是令局勢升級，並指所有在烏克蘭和波蘭邊境的襲擊都不是由俄羅斯的火箭造成，波蘭傳媒展示位於Przewodów的殘骸與俄羅斯的武器無關。

美國

美國務院稱，暫時無法證實關於俄羅斯導彈已越過烏克蘭邊境進入波蘭的報道，正進行進一步調查。白宮官員亦指，美國正了解在波蘭發生的事情。美國國務卿奧斯汀（Lloyd Austin）日內將與波蘭相關官員對話。

波蘭國家安全局長西維拉Jacek Siewiera指，美國總統拜登（Joe Biden）與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）正就事件進行會談。

北約

北約說：「我們正調查這些與波蘭爆炸有關的報道，並與我們的盟友波蘭密切協調」。

烏克蘭

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示：「俄羅斯導彈今天襲擊盟國領土波蘭。人死了。請接受我們的哀悼」。

他還稱：「這是一個非常重要的升級。我們必須採取行動」。

愛沙尼亞

愛沙尼亞外交部對報道表示關切，稱正與波蘭及其他盟國密切協商，愛沙尼亞已準備好保衛北約（NATO）每一寸領土，會全力聲援波蘭。

拉脫維亞

拉脫維亞國防部長帕布里克斯（Artis Pabriks）表示：「拉脫維亞完全站在波蘭朋友這邊」。

立陶宛

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）稱，立陶宛正與波蘭保持密切聯繫，「立陶宛堅決支持波蘭，」「北約每一寸領土都必須捍衛」。

根據美聯社，波蘭傳媒稱，波蘭鄰近烏克蘭邊境的村莊Przewodów在15日下午受襲，多個穀類乾燥機受損。

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