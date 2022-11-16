特朗普宣布再選總統　演講離題雜亂無章　電視台忍不着切斷直播

特朗普（Donald Trump）在11月15日，宣布競逐2024年總統大選。不過在其1小時的演講中，他就選舉發言的內容只有剛開始的15分鐘，其後開始離題不着邊際。包括CNN和Fox News，也在他說話到一半的時候切斷直播。



特朗普在其佛州的私人別墅海湖莊園宣布其參選2024年大選的消息，美國有線電視新聞網（CNN）及霍士新聞（Fox News）分別直播。CNN在約20分鐘時切斷直播，Fox亦最終在35分時切斷直播。至於國家廣播公司（NBC）甚至連直播也沒有。

特朗普在1小時的演講中從美國的現況、美軍自阿富汗撤出、通脹、能源問題、與中國競爭等都說了一遍。不過話題非常跳躍，雜亂無章。

特朗普政府時期，前白宮通訊主任格里芬（Alyssa Farah Griffin）表示，特朗普最初嘗試表現得很專業：「他一開始時試着對上讀稿，但突然間說一些謬論，夾雜一些陰謀論，例如甚麼中國在影響中期選舉之類的。」

格里芬形容她能看得出特朗普在「爭扎」，演講讓她 「看得很痛苦」。

曾在特朗普政府時擔任白宮副新聞秘書的馬修斯（Sarah Matthews）也表示，那是他從特朗普那聽到「最沒活力，最沒新意的演講之一」他稱他能感受到「連聽的人都覺得無聊」。