特朗普再戰2024年總統大選：「我不贏，別人也不可以贏」？

一如所料，美國前總統特朗普（Donald Trump）在當地時間11月15日晚上9時許，按照中期選舉之前的決定，在其佛羅里達州（Florida）海湖莊園（Mar-a-Lago）宣布參選2024年總統選舉。共和黨在11月8日的中期選舉選情大失預算，期待中的「紅色海嘯」沒有出現，黨內幾乎都將矛頭指向「特朗普名單」的候選人，更有民調指出特朗普已落後黨內他人。為何輸掉了中期選舉，特朗普還要急忙宣布參選？



「特朗普名單」慘敗

這次中期選舉，共和黨表現大為失準。民主黨保住了國會參議院控制權，更有可能從共和黨手上奪得一席，而即使眾議席落入共和黨之手，其最多只得數席多數。從15日的共和黨眾議院議長選舉之爭可見，眾議院的共和黨未來將會內鬥不斷，難以一致對外。這使拜登成為了2002年「9-11效應」之後中期選舉表現最佳的總統。

同時，民主黨在全國州議會的既有多數都能保得住，創造了1934年以來未見的成績，更奪得4個州的全面管治權（即州長和州議會兩院）。難怪預計可重奪國會眾議院的共和黨一片慘淡。

人們都將矛頭指向特朗普。特朗普憑着其在黨內選民基本盤的民意，擅自推舉了一大堆「千奇百怪」的候選人，在選內初選擊敗了共和黨的傳統政客，組成了所謂的「特朗普名單」。

然而，除了身在必勝選區的人之外，這些操弄特朗普路線（特別是否定2020年選舉結果）的主要候選人幾乎盡數敗選。在現任總統拜登（Joe Biden）2020年從特朗普手上奪得的五個關鍵搖擺州中，全靠特朗普推舉的4個州長候選人、兩個國會參議院候選人都全部敗選收場，另一位佐治亞（Georgia）的參議院候選人則要進入12月初的次選投票才能決勝負。特別讓特朗普痛心的是，以「穿裙子的特朗普」自稱的亞利桑那州長候選人萊克（Kari Lake）最終也敗於平平無奇的民主黨對手。

共和黨亞利桑那州長候選人萊克現已落敗，卻還想打出「選舉舞弊」牌。（AP）

共和黨：從「敢怒」漸變「敢言」

中期選舉投票日之後，一眾美國媒體都在「匿名地」引述共和黨內人士的消息，去批判「特朗普拖累選情」。敢公開點名批評特朗普的，大概只有共和黨的智囊人物、已下台或即將卸任的政客，又或者本來就反對特朗普的州長。

一些共和黨內的主要政客，像是眾議院共和黨第三把交椅史蒂芬尼克（Elise Stefanik）更唱反調宣布支持特朗普參選2024年總統選舉。由此可見，共和黨黨內政客雖然對特朗普有極大不滿，卻依然深怕基層選民反彈而不敢公然開罪。

不過，形勢似乎一直向對特朗普不利的方向發展。在媒體層面，傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的「霍士新聞台」（Fox News）、《華爾街日報》、《紐約郵報》（New York），都開始反對特朗普。霍士15日就未有完整地直播特朗普宣布參選的講話，此前更曾刊登將特朗普主要對手、佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）稱為「新共和黨領袖」的專欄；《華爾街日報》社評反對特朗普參選；《紐約郵報》稱德桑蒂斯為「未來」，又嘲笑特朗普是一再敗選、一事無成的「輸不起」。

Today's cover: Here’s how Donald Trump sabotaged the Republican midterms https://t.co/YUtDosSGfp pic.twitter.com/vpI94nKuBh — New York Post (@nypost) November 10, 2022

黨內主要政客也開始不點名批評特朗普。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表明共和黨選舉失利，是因為獨立和溫和選民認為「我們黨內和領導層內的很多人」都在「製造混亂、負面、過度攻擊」，使這些選民感到懼怕。前副總統彭斯（Mike Pence）則公開引用國會暴亂一事的特朗普立場，表示因此決定了與特朗普分道揚鑣，表明共和黨的未來有更好的選擇。

而被特朗普預早攻擊的德桑蒂斯，也指出中期選舉共和黨遇上「很多很多的失望」，點明他自己在佛羅里達州的大勝，再指責「有一些其他人」在拜登的芸芸失敗之中依然得不到獨立選民支持，是一個「問題」。他更特別提到自己在棕櫚灘縣（Palm Beach County）勝出，是為40年來贏出該縣的共和黨州長候選人——棕櫚灘縣正是特朗普現居之處。

民調機構YouGov在中期選舉後進行的民調更顯示，共和黨或傾向共和黨的選民更加支持德桑蒂斯出選2024年，多於特朗普。

YouGov民調閬示，德桑蒂斯以42%支持度在2024年共和黨總統候選人民調中領先特朗普的35%。（AP）

形勢不妙如此，為何特朗普還要急忙參選一博？

首先，是先拔頭籌的考慮。熱衷政治的共和黨基層選民依然有大批「死忠特朗普」的粉絲。如今共和黨政界雖然有大片反對特朗普的聲音，但沒有人能組織起一個反對特朗普的統一陣線。特朗普率先宣布參選，就將他自己變成了共和黨的代表，能夠搶得先機去統合基層選民支持。

目前，除了德桑蒂斯之外，維珍尼亞州州長揚金（Glenn Youngkin）、佐治亞州州長肯普（Brian Kemp）、彭斯等一大批共和黨頭面人物也有可能參選。如果他們不能團結共推一人而各自參選2024，特朗普就幾乎必勝無疑。（值得一提的是，除了批評德桑蒂斯「假正經」之餘，特朗普最近也稱揚金名字太像中國人，沒有特朗普支持，根本不能勝選。）

其次，目前美國司法部就國會暴亂以及非法帶走國家機密等案件，都有機會對特朗普展開司法行動。起訴前總統，本身已有政治爭議；起訴現任總統的選舉對手，就更有難以磨滅的「政治打壓」味道。於是，特朗普的參選，很可能將會使司法部對他準備良久的案件無疾而終。

其實，在中期選舉之前，大家早知道「唯一能敗給民主黨的共和黨人就是特朗普」，因此一直阻止特朗普宣布參選。在中期選舉之中，此言間接應驗。而在中期選舉中曾花錢力捧「特朗普名單」候選人作為自己對手的民主黨，對特朗普參選2024更是無任歡迎——這次中期選舉結果背後的「反特朗普」民意很可能會在2024年重演。

為何特朗普還要參選？「我不贏，別人也不可以贏」也許是最佳的解答。