FTX風暴｜加密貨幣交易平台倒閉的警訊

全球第二大加密貨幣交易平台FTX出現高達80億美元的資金缺口，申請破產保護。這是繼今年5月Terra倒閉後，另一起加密貨幣交易平台不支倒地的事件。在這兩起事件中，蒙受虧損的不僅是機構投資者，也包括不少散戶。資產總規模約1萬億美元的加密貨幣市場，於是陷入了寒冬。



聯合早報2022年11月16日社論



FTX出事的真正原因，有關當局目前正在調查。本月初，加密貨幣資訊網站CoinDesk報道，FTX創辦人弗裏德（Sam Bankman-Fried，SBF）創立的對沖基金Alameda Research將陷入破產危機，而FTX將陷入流動性危機。它稱，在Alameda的資產負債表中，FTT（FTX的代幣）是最大的單一資產，佔淨資產的88%。這引發客戶對兩家公司財務狀況的憂慮。

圖為2021年12月8日，FTX行政總裁Sam Bankman-Fried（SBF）出席眾議院金融服務委員會的聽證會。FTX本是全球第二大虛擬貨幣交易所，卻在2022年11月「爆煲」，人稱「薯條哥」的創辦人兼行政總裁SBF亦落得身家蒸發的下場。（Getty）

緊接着，全球最大的加密貨幣交易平台幣安（Binance）的創辦人趙長鵬表示將拋售所有的FTT，總估值5.8億美元，進一步引發市場恐慌。投資者紛紛從FTX提款，出現客戶擠提的現象。

一度表示有意注資FTX的幣安，在關鍵時刻發表聲明指出：「基於（對FTX）精確審核結果和有關客戶資金處理不當，以及美國監管部門正在調查的最新新聞報道」，決定放棄收購。上星期五，FTX進入破產保護程序，據估計它有約10萬名債權人。

與主權國家發行的貨幣不同，加密貨幣是由私人界發行，不受政府監管。它們沒有實質的資產作後盾。它們的「價值」取決於投資者的信心以及加密貨幣的供需。一旦投資者對某個加密貨幣失去信心，它的價值很快就下挫甚至歸於零。因此，加密貨幣交易具有高度的投機性與風險。

新加坡積極推動數碼經濟，立志要當加密資產樞紐，但無意成為加密貨幣交易炒作中心。政府也屢次呼籲散戶投資者，不要涉足高風險的加密貨幣交易或投機。

兩星期前，新加坡金融管理局局長孟文能在新加坡金融科技節致辭時指出，加密行業的真正價值並非來自加密貨幣的投機行為，而是來自資產代幣化，以提高經濟效率或加強社會包容性。

即便如此，散戶投資者害怕錯過賺快錢的心態，對加密貨幣投資趨之若鶩。金管局指出，FTX在新加坡沒有業務，沒有獲得新加坡的營業執照，也不是《付款服務法令》下的豁免機構。但是，在FTX交易平台投資的本地散戶仍然不少。根據追蹤用戶訪問網站的訊息，訪問FTX網站的新加坡用戶佔4.95%。

新加坡金管局星期一（11月14日）針對FTX事件指出，與大多數國家的做法相似，本地《付款服務法令》監管的是洗黑錢和恐怖融資風險以及科技風險，並不確保交易的安全與穩健。與銀行不同，這些交易平台不須要滿足以風險為基礎的資金或流動性的要求，也無須保障顧客資金或數碼代幣免受破產風險。

加密貨幣交易平台相繼出事，為全球的監管者與投資者敲響警鐘。金管局上個月開始公開諮詢，以降低散戶投資加密貨幣的風險。這包括要求業者為散戶投資者進行風險測驗，禁止散戶進行槓桿交易，以及不能提供免費加密貨幣吸引散戶。

在網絡無國界的現實下，禁止散戶涉足加密貨幣是不可能的事。隨着加密貨幣迅速發展，監管當局在交易的安全與穩定方面，或許可加大力度保障散戶的利益，避免害群之馬的業者玷污加密資產的形象。它或許可考慮創先例為本地的加密貨幣交易服務商，制訂最低的資金與流動性要求。

不論香港還是新加坡都在研究加密貨幣投資的監管方案，圖為2022年2月一則在香港街頭的比特幣廣告。.（AP）

更為重要的還是那些明知山有虎，偏向虎山行的散戶，應該時刻保持清醒頭腦，避免受貪婪或恐懼驅使，作出錯誤的投資決定。

回報與風險是投資的連體嬰，投資者要求高回報的投資，就必須承擔高風險。其次，不要盲目跟隨名人投資。雖然FTX的股東大多是顯赫的投資基金，包括軟銀與淡馬錫控股，但它們也有判斷失準的時候。不同的是，它們在FTX的投資，只是總投資組合的九牛一毛。但對於一般散戶而言，判斷失準可能會難以翻身，尤其是那些進行高槓杆的投資者。

有學者以「野蠻生長」形容加密貨幣的迅速增長及無序擴張。經一事，長一智，監管當局、業者以及投資者有必要攜手合作，打造一個健全與可持續的加密資產生態體系。