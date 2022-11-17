APEC會議︱習近平離開印尼　訪泰國及與會

中國國家主席習近平出席二十國集團（G20）峰會後，於11月17日上午離開印尼峇里島（Bali）並前往泰國曼谷。他會訪問泰國，並在曼谷出席亞太經濟合作組織（APEC）第二十九次領導人非正式會議。



APEC第二十九次領導人非正式會議18日至19日在泰國曼谷舉行。

習近平17日會與日本首相岸田文雄、以及菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號：Bongbong）會面。

這將是小馬可斯首次與習近平會面，小馬可斯也是習近平出席APEC期間，首位與習近平會面的領導人。

是次也將是中日領導人相隔3年的首次會晤。岸田文雄表示，希望可藉會面推進話題。

習近平將在會上發表演說，除了岸田文雄，他亦將與新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）會面。這將是2019年她短暫訪問中國後，首次與習近平會面。

2021年新西蘭以網上形或舉行APEC，兩人亦曾通電話。

習近平與阿德恩會在香港時間18日中午至下午見面。

美國方面，總統拜登（Joe Biden）不出席APEC，改由副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表。