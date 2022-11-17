伊朗兩地驚傳槍聲　最少7死15傷

撰文：房伊媚
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伊朗11月16日發生兩宗槍擊案，最少7人死亡。

美聯社17日稱，伊朗國營電視台指，伊朗西南部胡齊斯坦省（Khuzestan）伊澤市（Izeh）16日有駕電單車的槍手在一個市場內開槍，最少5人死亡。死者包括一名年輕女孩，另外有15名平民和安全部隊成員受傷。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）稱，另一宗槍擊案在中部城市伊斯法罕 （Isfahan）發生，駕電單車的槍手擊斃民兵組織、動員窮人組織抵抗力量（Basij，巴斯基）的2名成員。

美聯社17日稱，暫未知槍手的動機是什麼，也未知襲擊是否與9月中爆發的伊朗「頭巾示威」有關。

伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）9月13日被指頭巾「戴得太鬆」而遭宗教警察帶走，拘留期間昏迷送院，16日死亡。此事引發伊朗大型示威浪潮，示威者起初抗議警方的暴力行為、為阿米尼爭取公義，後來示威演變成反政府示威。

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