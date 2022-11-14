伊朗頭巾示威｜數以千計示威者被起訴　法院作出首宗死刑判決

伊朗「頭巾示威」9月中爆發，目前已有數以千計的示威者被起訴。首都德黑蘭（Tehran）一個法院11月13日作出首宗與示威有關的死刑判決。



與伊朗司法部門有關的新聞網站Mizan Online於11月13日稱，伊朗11月13日作出首宗與參與「騷亂」有關的死刑判決。

報道指，被告在德黑蘭一個法院遭判死刑，罪名包括放火燒政府大樓、擾亂公共秩序、集會且密謀危害國家安全罪，還有「與真主為敵，犯下塵世腐敗」，這是伊朗法律內極嚴重的罪行之一。

德黑蘭另一個法院11月13日判處另外5人入獄5至10年。他們的罪名包括集會、共謀危害國家安全、擾亂公共秩序。

Mizan Online稱，所有被定罪的人都可對判決提出上訴。

法媒11月13日稱，根據伊朗司法部的數字，自9月中示威爆發後，已有超過2,000人被起訴，當中近一半人在德黑蘭被起訴。

示威起因

伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）9月13日被指頭巾「戴得太鬆」而遭宗教警察帶走，拘留期間昏迷送院，9月16日死亡。此事引發伊朗大型示威浪潮，示威者起初抗議警方的暴力行為、為阿米尼爭取公義，後來示威演變成反政府示威。