緬甸局勢｜緬官媒：政府特赦6000囚犯　包括4外籍人士

緬甸國營媒體11月17日稱，政府會在國慶日宣布特赦6,000囚犯，包括4名外籍人士。法媒引述目擊者稱，有3部巴士在17日駛離仰光的永盛（Insein）監獄。



出獄的外籍人士分別是英國前駐緬甸大使鮑曼（Vicky Bowman）、日本紀錄片製作人久保田徹，曾為緬甸前國務資政昂山素姬擔任顧問的澳洲人特尼爾（Sean Turnell），以及1名美籍人士Kyaw Htay Oo。

MRTV稱，政府為紀念國慶日，以及基於人道理由釋放這批囚犯。他們包括5,774男性囚犯和676女性囚犯，其中包括鮑曼、久保田徹、特尼爾及Kyaw Htay Oo。

鮑曼2002至2006年擔任英國駐緬甸大使，2022年8月她與丈夫登林（Htein Lin）一同被拘，之後移送到位於仰光的永盛監獄。她將與丈夫一同獲釋。

現年58歲的特尼爾，是澳洲麥覺理大學（Macquarie University）經濟學副教授，曾為昂山素姬的經濟顧問。他在2021年2月1日緬甸政變後生後不久被捕。他被控違反包括《政府機密法》（Official Secrets Act）在內的法例，9月被判入獄3年

現年26歲的久保田徹10月因包括參與示威的罪名，被監獄法庭以煽動罪判處有期徒刑10年。法媒稱獲悉他17日獲釋。

英媒稱，前執政黨全國民主聯盟（NLD）前發言人妙紐（Myo Nyunt）及民主派人士Mya Aye也在獲釋人士行列。