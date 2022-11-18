Brittney Griner案︱WNBA球星格連娜已被送往流放地服刑

美國女子職籃WNBA球星格連娜（Brittney Griner）在俄羅斯涉嫌藏毒案，莫斯科法院8月4日裁定她罪名成立，判處入獄9年。格連娜兩名代表律師11月17日稱，她已被送往流放地服刑，地點是俄羅斯西部的莫爾多瓦（Mordovia）。



代表律師發聲明稱，他們在本週初曾往流放地探望她，「布里特妮（格連娜的名字）的表現與預期一樣好，並在適應新環境時努力保持堅強。」他們稱，「考慮到這對她來說是一個非常具有挑戰性的時期，我們不會再發表任何評論。」

美國務院16日已與她的法律團隊接觸，並已知她被移送流放地。

名為IK-2的女子流放地，位處莫斯科東南方500公里，設於一個名為Yavas的小鎮。她是在本週初被送抵該處。當地生活條件嚴苛，囚犯須長時間工作，報酬微薄。

在此之前，她的所在地不為外界所知，人們只知她在接近2週前被移離莫斯科一個拘留中心。

美國務院的人權報告稱，俄羅斯流放地的條件雖各不相同，但被囚人士生活條件通常條件惡劣，他們可能會受到「單獨監禁或被懲罰留在精神病院」。

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現年31歲的格連娜2月前往俄羅斯準備效力當地球隊葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）時，被搜出含有大麻油的電子煙而惹上官非。檢控官指她故意藏有大麻油，因此要求法院判對方入獄及罰款100萬盧布（約13.1萬港元）。她在8月被判入獄9年。

格連娜的代表律師則強調，她只是在合法使用大麻的亞利桑那州（Arizona）使用有關產品，並因為舟車勞頓及仍未擺脫新冠肺炎後遺症，在匆忙收拾行李期間將涉事產品放在一起。辯護律師同時指出，當局為格連娜的電子煙分析紀錄存在缺憾，認為做法違反程序。

圖為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於2022年10月17日在加州史丹福大學舉行的新聞發布會上回答記者問題。（AP）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月27日已稱向俄方提出實質建議，要求釋放她以及前海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）。美國總統拜登（Joe Biden）曾要求俄羅斯即時放人。

《華盛頓郵報》曾引述消息人士報道，美方提議用在美國服刑的俄羅斯軍火商博特（Viktor Bout），交換格連娜及惠蘭回國。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）8月5日稱已準備好與美國討論換囚事宜。他稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）與拜登此前已就討論囚犯交換問題的外交渠道達成共識，但之後沒有下文。