美國Starbucks紅杯日「冧檔」雇員大罷工　過來人訴苦：身心受虐

撰文：張顥庭
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美國跨國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）大批雇員11月17日發起罷工，爭取合理待遇，並抗議公司在合約談判中打壓工會的做法。罷工進行偏逢星巴克的促銷活動Starbucks Red Cup舉行，分店值班主任Carissa Frihart稱，這天店內一片混亂。

美媒VICE在11月17日稱，星巴克工人聯合會組織全國成員，17日在至少111家門市發動「紅杯抗爭」（Red Cup Rebellion），以罷工形式要求公司提供合理薪酬以及增加輪班人手，並抗議星巴克10月拒絕讓員工旁聽合約談判，打壓工會以及拒絕商討。

11月17日適逢「紅杯日」（Red Cup Day），顧客只要購買特定節日產品，即可免費獲贈一個可重用咖啡杯，並可在指定期間憑咖啡杯獲得特定優惠。活動過往數年均大受歡迎，多間門市清晨已大排長龍，贈品供不應求。

這天是全年最忙碌的一天。在新澤西州霍普韋爾（Hopewell）一間分店工作的值班主任Carissa Frihart說，「紅杯日」讓員工「身心受虐」。他們除了要應付急增的訂單，更須安撫等得不耐煩以及未能獲得贈品的顧客。

談及以往身為「小薯」的經驗，客人等候調製飲品往往長達1小時，很多人對她大吼大叫又指責。她回家後發現身上有瘀傷，這是工作匆忙以及店內空間不足發生碰撞所致。

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