美國高調「重返月球」，真正值得重視的三大組合拳才露端倪

當地時間11月16日晚，阿提密斯一號（Artemis I）從美國甘迺迪航天中心發射成功，該計劃標誌美國「重返月球」計劃跨出重大一步。

自美蘇爭霸時期美國通過阿波羅計劃實現登月以來，美國探月計劃已停滯50年之久。5年前，美國國家航空航天局正式公布了重返月球的阿提密斯計劃，目標是航天員重返月球並在月球建立永久基地，為載人登陸火星和更遙遠的深空探測任務做準備。

登月計劃重啟，與奧巴馬（Barack Obama）、特朗普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）三屆政府期間的一系列具有進取性的激進太空政策密不可分。更值得注意的是，高調「重返月球」的計劃背後，尚有另外兩個重要組合拳互相配合——登陸火星和發展太空軍。

2010年6月，奧巴馬政府發布了美國《國家太空政策》。2021年1月，奧巴馬又出台了《國家安全太空戰略》，對布殊政府的太空探索計劃進行了大幅度修改，最終放棄了耗資預計高達2,300億美元的「星座計劃」，實質上結束了「重返月球」計劃。鑑於隨之而來的巨大壓力，奧巴馬又制定了在月球上建立以機器人為主的基地的計劃。

2020年5月，美國國家航空航天局公布了《阿提密斯協定》（Artemis Accords），對如何探索月球制定了新的標準，並希望有興趣參與登月計劃的國家能夠在此框架下進行談判。該協議雖不是國際協議，但其實踐有可能對未來太空探索產生深遠影響。目前，《阿提密斯協議》簽署國已達21個。（NASA）

另外，奧巴馬政府把太空探索從近地探索向深空探索推進，提出了更具挑戰性的登陸火星計劃。奧巴馬政府的《國家太空政策》顯示，美國將加大對太空項目的投資，並制定了太空探索遠期目標，在2025年前，美國將啟動月球外天體載人飛行計劃，包括載人探索小行星計劃；到21世紀30年代中期，將實現人類首次登陸火星，並確保安全返回地球。深空探索和登陸火星的計劃使美國在航天領域一舉「躍入未來」，並繼續領先其他國家。

特朗普上台後，再度推翻奧巴馬的太空計劃，重啟返回月球這一太空政策。2017年12月11日，特朗普簽署《1號太空政策令》，提出發展低地球軌道以外的任務，帶領人類對月球進行長期探索和利用，然後再前往火星和其他目的地。

2019年6月，美國航空航天局（NASA）宣佈將登月計劃命名為「阿提密斯」計劃。2020年4月2日，NASA公布了具體登月方案：「阿提密斯」將分為兩個階段，第一階段於2019-2024年開展，計劃實施5次任務，其中的「阿提密斯一號」為無人試驗飛船、「阿提密斯二號」將進行載人環月飛行，「阿提密斯三號」將在月球南極載人着陸；第二階段於2025-2030年開展，計劃在月球長期駐留。

2020年10月，NASA與澳洲、加拿大、意大利、日本、盧森堡、阿聯酋、英國的航天機構簽署了《阿提密斯協議》（Artemis Accords），這些國家承諾將參與美國的登月計劃。

2019年，特朗普簽署建立美國太空軍的法律。（美國國防部）

除重返月球計劃外，特朗普政府還實施了更為激進的太空政策，即正式成立太空軍。2019年12月20日，特朗普簽署《2020財年國防授權法案》，正式授權建立美國第六支武裝部隊——太空軍，統籌推進美國軍事航天力量建設。

2020年6月29日，美國太空軍宣佈將由3個司令部組成，即太空作戰司令部、太空訓練戰備司令部和太空系統司令部。太空作戰司令部和太空系統司令部分別由兩位三星將軍領導。

2020年10月21日，美國太空軍在科羅拉多州彼得森空軍基地舉行儀式，正式成立太空作戰司令部，負責美方軍用衛星、導彈預警衛星網絡及衛星通信系統的運行工作，重點是訓練部隊，以支持太空作戰司令部高效地投放太空作戰力量。

拜登上台後，推翻了前任總統特朗普任期時的多項政策，但對其太空政策卻幾乎全盤繼承下來。早在2020年8月，拜登團隊在競選綱領中就認可了NASA重返月球的計劃，但對何時登月卻沒有給出明確的說法，美國各界猜測時間極有可能推遲。

然而，通過近期的相關報道可知，NASA正繼續有條不紊地推進「阿提密斯」計劃，並相繼與韓國、新西蘭、巴西等重要國家簽署了《阿提密斯協議》，參與國已經達到19個。由此可見，拜登政府對重返月球計劃依然頗為重視。

拜登政府同樣不會撤銷太空軍，而更加重視美太空軍事力量發展。太空軍成立兩年多以來，其編制、組織架構、規模都在不斷發展，並且日趨成熟。

按產業部門劃分的美國太空經濟總產出（2012-2019年）。2019年，美國太空經濟總產出為1950億美元，實際GDP為1259億美元。與此同時，2019年全球太空經濟規模約為4000億美元。（美國商務部經濟分析局）

據相關報道稱，2020年，共計2,200多名空軍太空司令部原成員正式調任太空軍。政府還將繼續支持空軍司令部的某些成員正式調入太空軍，並向國會提議陸軍和海軍的太空部隊可以納入太空軍麾下。

2021年3月，美國太空軍成立太空作戰分析中心（SWAC），同年4月，太空軍發布了太空系統司令部的組織架構圖。據2022年1月的報道，美國太空發展局（SDA）將於2022年10月移交給美國太空軍，後者還將繼續融合美國各軍種中的太空資源。

登陸火星促進美國科技發展，是美國太空政策鋭意進取的表現，也體現了人類追求航天夢想的遠大抱負；重返月球為登陸火星、太空旅行等商業航天全面發展奠定基礎，美國注重商業航天的太空戰略政策也值得世界其他國家學習和借鑑。然而，美國的三大太空政策，尤其是組建太空軍，也保證並強化了美國太空霸權，極有可能引發太空軍備競賽，破壞全球戰略平衡與和平發展環境，值得世界關注和反思。

本文原標題為「美國登陸火星、重返月球與組建太空軍關聯分析」，作者張文靜，原載於《中國航天》。原文系研究性文章篇幅較長，歐亞系統科學研究會官方微信賬號刊載時節選了部分文字，本文在上述基礎上進一步做了刪減。

