FBI局長：美國調查紐約的中國海外「警察站」

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗・雷（Christopher Wray）星期四（11月17日）介紹，正在調查一個位於紐約市的未經授權的「警察站」的運作，稱它是中國在全球範圍內「警察站」網絡的一部份。



據美國之音報道，克里斯托弗・雷在美國參議院國土安全委員會聽證會上回答有關中國「警察站」的問題時說：「我對此非常關切。我們知道這些站點的存在。 我必須謹慎討論我們的具體調查工作。」

雷補充說，「警察站」這種未經協調的執法行動「侵犯了主權並規避了標準的司法和執法合作程序」。

人權監督機構「保護衛士」（Safeguard Defenders）在9月發布的一份報告中稱，中國在全球設立了至少 54 個「海外警察服務站」，其中一個在紐約市，三個在多倫多。

中國官員說，這些站點協助在海外的中國公民處理更新駕照等日常事務，但這些功能通常由大使館或領事館承擔。

中國外交部發言人汪文斌10月26日在記者會上說，中國公安機關堅決依法打擊各類跨國犯罪活動，嚴格遵守國際法，充分尊重他國司法主權。 至於所謂「國外警察站」，其實是涉僑事務海外服務站。

本文獲《聯合早報》授權轉載

