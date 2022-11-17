APEC｜岸田文雄晤習近平　倡建構具建設性與穩定日中關係

中國國家主席習近平11月17日抵泰國曼谷，18日出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。日本首相岸田文雄與他在17日晚上進行場邊會晤。這是日中首腦時隔約3年再次面對面會談，對岸田來說，則是首次與中國領導人會面。



兩人是在日本時間晚上8時46分（香港時間同日晚上7時46分）會面，兩人會面時微笑握手。會議持續約30分鐘，當時是日本時間剛過9時20分（香港時間同日晚上8時20分）。

日本放送協會（NHK）17日在網站報道，會面開始時，習近平稱今年是兩國邦交正常化50週年。他說兩國都是亞洲和世界重要國家，有很多共同利益和合作空間。

習近平稱，中日雙邊關係的重要性沒有改變，未來也不會改變。他願意與岸田一道，履行好政治家職責，從戰略高度把握兩國關係大方向，建設符合新時代要求的雙邊關係。

習近平晤岸田文雄：圖為2022年11月17日，日本首相岸田文雄（左）與中國國家主席習近平趁出席泰國曼谷亞太經合組織會議前會面。（AP）

岸田在會談中提出建構具建設性和穩定的日中關係，亦有談及釣魚島問題（日稱尖閣諸島）。

岸田稱這是他第一次與習近平進行面對面會晤。他稱兩人能夠就兩國關係建設的大方向達成一致。儘管受到新型冠狀病毒的影響，兩國之間的交流一直在穩步恢復，他稱兩人正在慶祝邦交正常化50週年。

中日兩國在9月29日迎來邦交正常化50周年。岸田稱在當天與習近平交換非常好的訊息。當前，日中關係面臨諸多挑戰和懸而未決的問題，合作的可能性也多種多樣。同時，日中同為大國，對地區和國際社會的和平與繁榮負有重要責任。他稱認為，通過雙方的努力，加快建設建設性穩定的日中關係非常重要。 他說期待與習近平坦誠交換意見。

這是兩國首腦自2019年12月以來再次面對面會談，也是岸田與習近平自2021年10月通電話後再次對話。