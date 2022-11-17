杜魯多晤習近平對話引發熱烈討論 北京：不應被解釋為批評或指責
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）印尼峇里島（Bali Island）出席二十國集團（G20）領袖峰會期間與中國國家主席習近平在與會面時，習近平就杜魯多將會面內容泄露表達意見。中國外交部11月17日回應。
中國外交部發言人毛寧11月17日外交部例行記者會上，就記者提問作出答覆。她稱習近平就兩人談話內容外泄與加拿大總理杜魯多的對話，是一次正常的交流，不應被解釋為批評或指責任何人。
毛寧說，北京和渥太華之間的關係現狀是加拿大的責任，並說中國從未干預過他國內政。
毛寧還說，北京歡迎在平等的基礎上進行坦誠的交流，並說中國希望加拿大採取創造條件的行動，改善雙邊關係。
事緣G20首日、即15日的會期間，杜魯多與習近平在一個公眾場合上面對面交談，根據加拿大官員向多家媒體提供的資訊，杜魯多15日下午與習近平進行了一次簡短的非正式談話，期間他對涉嫌中國干涉加拿大選舉和俄羅斯入侵烏克蘭表示擔憂。北京方面並沒有提及他們的會面，官方媒體最初也沒有報道。
習近平與杜魯多16日又會場碰面，可見習近平對加方向傳媒透露會談內容感不滿。加拿大CTV電視網女記者Annie Bergeron-Oliver拍到兩人的對話，並上載至網上。
根據加拿大廣播公司（CBC），二人在會場一個公共區域相遇，習近平透過翻譯員告訴杜魯多：「把我們聊天的內容告訴報紙了，這不合適啊，而且我們也不是那樣進行的」。片段開初可見習近平面露笑容。
習近平稱：「如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。否則這個結果就不好說了。」
The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q— Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022
杜魯多嘗試解釋，稱「我們相信處於自由、公開和坦誠的對話，這是我們將持續所擁有。我們將繼續尋求具建設性合作，但會在某些事情上存在分歧，我們將必須……」後，遭習近平打斷。習近平連稱「創造條件，創造條件」，兩人之後握手並分道揚鑣。
這次是兩位首腦時隔3年再次面對面交談。 據加拿大總理辦公室發表的簡報，杜魯多15日向習近平「提出了我們對加拿大境內干擾活動的嚴重關切」。據上週加拿大當地媒體《環球新聞》（Global News）的報道，中國在加拿大2019年大選中秘密資助至少11名候選人，杜魯多當時指責中國政府正與民主國家玩「進攻性的遊戲」（“aggressive games” ）。
加拿大當局於2018年拘留華為副董事長孟晚舟之後，中加關係惡化。中國隨後以間諜罪逮捕了兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）及斯帕弗（Michael Spavor）。事件隨着三人獲釋而落幕，美媒早前報道中國為孟晚舟與加拿大換囚的秘辛，而中國一直強調示兩名加拿大人違反了中國法律。
中加領導人在G20峰會發生什麼事？
G20閉幕禮上中國國家主席習近平對加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）提醒說，杜魯多對外泄露兩人談話內容不合適。由於類似情境罕見，又被加拿大媒體記者在場側拍上載社交媒體，引發熱烈討論。
中國外交部如何回應？
中國外交部說，中國國家主席習近平就兩人談話內容被泄密與加拿大總理杜魯多的對話，是一次正常的交流，不應被解釋為批評或指責任何人。發言人稱，北京和渥太華之間的關係現狀是加拿大的責任，並稱中國從未干預過其他國家的內政。