卡舒吉案︱美國擬讓沙特王儲享豁免權避過訴訟　美媒：料惹怒火

《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年遇害後，外界質疑沙特首相兼王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）涉事，卡舒吉未婚妻在美國興訟，但據美國司法部11月17日文件提出，穆罕默德身為沙特首腦按國際法慣例可享豁免權，美媒稱此舉或惹起外界怒火。



英媒引述美國司法部律師向法庭提交的文件指出，由於穆罕默德為沙特阿拉伯政府現任首腦，享有國家元首的主權豁免權，不受美國法院管轄，意味他可免受卡舒吉未婚妻堅吉茲（Hatice Cengiz）及民權組織DAWN訴訟追責。

白宮國家安全委員會發言人同日表示，豁免乃基於國際法慣例，純屬法律決定，與案件的是非曲直無關。

堅吉茲得知決定後在Twitter上表示，「賈邁勒（卡舒吉）今天又死了一次。」又在句末標註「不公」（injustice）。

沙特駐華盛頓領事館未有發表評論。

卡舒吉為沙特知名記者及異見人士，在《華盛頓郵報》設有專欄。他在2018年10月進入沙特駐伊斯坦堡領事館後失蹤，之後證實遇害，屍骸至今遍尋不獲。

美國總統拜登（Joe Biden）曾指穆罕默德為本案幕後黑手，穆罕默德否認，美沙關係一度因而降至低點。