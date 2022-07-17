卡舒吉被殺｜沙特王儲「打臉」拜登：美國在伊拉克也曾犯錯

美國總統拜登（Joe Biden）7月16日登上總統專機空軍一號（Air Force One）離開沙特阿拉伯，結束任內首次訪問中東的旅程。



根據沙特國營傳媒新聞電視台（Al-Ekhbariya），麥加省（Mecca）省長哈立德（Prince Khalid bin Faisal）在沿海城市吉達（Jeddah）的機場為拜登送行。

拜登：不會讓中俄伊在中東乘虛而入

拜登16日在吉達會見傳媒期間稱：「世界變得更具競爭力之際，美國會將繼續成為中東的活躍夥伴，」「我只會愈來愈清楚，美國的利益與中東的成功是多麼緊密地交織在一起。我們不會離開，留下一個由中國、俄羅斯或伊朗填補的真空。」

拜登邀阿聯酋總統訪美

美國與阿聯酋關係因包括烏克蘭局勢在內問題變得緊張，拜登16日在吉達出席阿拉伯領導人會議的間隙邀請阿聯酋總統穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）訪問美國。

駁卡舒吉遇害責任沙特王儲告訴拜登：美國也曾犯錯

拜登15日在沙特吉達市（Jeddah）阿薩拉姆宮（Al Salam Royal Palace）與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會晤，期間直指自己認為穆罕默德要為沙特異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺負責，但穆罕默德稱自己在這件事上無個人責任。

沙特官員向英媒發送一份聲明，當中提到，王儲與拜登會面時告訴對方，沙特已採取行動預防重蹈包括卡舒吉被殺在內錯誤的覆轍，且美國也犯過錯誤，例如伊拉克的阿布格萊布監獄（Abu Ghraib Prison）虐待戰俘事件和其他例子。

沙特外交部長朱拜爾（Adel al-Jubeir）稱，拜登提出卡舒吉被殺這個問題，王儲回應稱，這對沙特阿拉伯來說是一段痛苦的插曲和可怕的錯誤。他說，那些遭指控的人已受到審判並判處有期徒刑。

美國總統拜登7月15日抵達沙特紅海城市吉達的阿薩拉姆王宮，與沙特王儲穆罕默德會面。（AP）

朱拜爾透露，穆罕默德舉例阿富汗和伊拉克指，美國嘗試透過武力把價值觀強加給其他國家或適得其反。穆罕默德告訴拜登：「各國有不同價值觀，這些價值觀應受到尊重」。

穆罕默德據稱還提到半島電視台（Al Jazeera）巴勒斯坦裔美籍記者阿克利赫（Shireen Abu Akleh）在約旦採訪期間遭遇以色列軍隊突襲行動而中槍身亡事件。