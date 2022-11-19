傑佛里斯宣布競逐美國眾議院民主黨領袖　或成首位任此職非裔議員

美國紐約眾議員傑弗里斯（Hakeem Jeffries）11月18日表示將競逐眾議院民主黨領袖。



現年52歲的傑弗里斯目前職位是眾議院民主黨團主席。他18日在一封寫給同事的信中宣布要競選眾議院民主黨領袖並稱：「在2個任期前、我起初尋求眾議院民主黨核心小組主席的職位時，無人能料到美國人民未來數年將面對的挑戰。」

傑弗里斯說：「但一次又一次，在我國巨大動盪時期，眾議院民主黨人奮起應對。我們再次準備迎接這一時刻之際，我今天寫信懇請大家支持眾議院民主黨領袖一職。」

美國國會眾議院民主黨團主席傑弗里斯（Hakeem Jeffries）11月17日抵達華盛頓國會大樓。（AP）

民主黨黨團11月30日和12月1日舉行正式選舉。倘傑弗里斯獲勝，接替眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的職位，將成為美國歷史上首名在國會領導主要政黨黨團的非裔議員。

繼82歲的佩洛西宣布不再競逐這一職位，眾議院民主黨第2號人物、83歲的現任眾議院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）也表示不再尋求領導層的職位。

眾議院民主黨第3號人物、82歲的多數黨鞭克萊伯恩（James Clyburn）則放棄黨鞭職位，尋求成為助理民主黨領袖。

克萊伯恩（James Clyburn）17日在一封信中表示，自己在領導層的長期經驗是民主黨的資產，他希望留在領導層的位置，與傑弗里斯、克拉克（Katherine Clark）及阿吉拉爾（Pete Aguilar）一起工作。

59歲的馬薩諸塞州（Massachusetts）眾議員克拉克宣布競選民主黨黨鞭，43歲的加州眾議員阿吉拉爾則競逐原本由傑弗里斯擔任的民主黨團主席。

根據美國國會眾議院網站，現在的眾議院領導職務包括議長、多數黨領袖、多數黨黨鞭、助理議長、民主黨黨團主席、共和黨領袖、共和黨黨鞭、共和黨會議主席及共和黨政策委員會主席。

圖為美國眾議院網站截圖。（美國眾議院）

共和黨在中期選舉中取得眾議院控制權，眾議院現任少數派、共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）將有望成為眾議院議長。