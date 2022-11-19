有片｜秘魯客機與消防車在跑道相撞　2名消防員死亡

撰文：張顥庭
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南美航空（LATAM Airlines Group）一架客機11月18日在秘魯利馬豪爾赫．查韋斯國際機場（Jorge Chavez International Airport）起飛時，與一輛消防車相撞，造成車上2名消防員死亡，機場一度停飛數小時。

英媒18日報道，事發在當日下午3時30分，涉事航班編號LA2213，航線來往利馬與胡利亞卡。一段閉路電視的影片顯示，客機在跑道上高速滑行準備起飛時，機翼與一架臨時轉向的消防車相撞，隨即起火並冒出濃煙。

南美航空表示，沒有乘客或機組人員遇難，但車上的2名消防員則遇難死亡。秘魯衛生部稱已有61人被轉送至附近醫院及診所，當中20 名乘客正接受治療，至少2人情況嚴重。

目前未知消防車在飛機起飛時駛入跑道的原因。當地警方指會沿過失殺人罪方向調查。

此為南美航空月內第二宗意外。10月底，一架客機在強風中機頭受損，須緊急迫降。

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