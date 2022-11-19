APEC︱習近平晤泰王　邀請王室訪中國

中國國家主席習近平11月18日晚上在曼谷大王宮會見泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）及王后素提達（Queen Suthida）。



新華社19日報道，習近平指出，中泰是好鄰居、好朋友、好親戚、好夥伴。兩國關係歷經風雨洗禮，在新時代不斷發揚光大。今年是中泰建立全面戰略合作夥伴關係10週年，中方願同泰方繼續弘揚「中泰一家親」特殊情誼，一道構建中泰命運共同體，書寫兩國關係新篇章。

習近平強調，國王和泰國王室長期關心支持中泰友好，為傳承兩國友誼、推動兩國關係發展發揮了特殊和重要作用，我對此表示讚賞。中國已經全面建成小康社會，正在推進中國式現代化。歡迎國王和王室成員多來中國走一走，看一看。中方願繼續支持「王室志願者」等泰國王室公益項目，加強中泰文化、教育、旅遊等人文交流。祝賀泰方成功主辦亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議。

哇集拉隆功表示，非常榮幸接待習近平主席和夫人訪問泰國。在習近平主席英明領導下，中國日益走向繁榮富強。習近平主席在治國理政特別是消除貧困和改善民生方面取得傑出成就，我對此十分敬佩。我曾多次到訪中國，親身領略了中國的大好河山、活力魅力和發展進步。我期待有機會再次訪問中國。 「泰中一家親」。泰方願進一步拉緊同中國的友好合作紐帶。