APEC︱李家超與印尼總統佐科維多多、新加坡總理李顯龍會面

特首李家超上任後首度外訪，到泰國曼谷出席亞太經合組織（APEC）峰會，今日下午（18日）與印尼總統佐科維多多及新加坡總理李顯龍舉行雙邊會談。



李顯龍在會晤中祝賀李家超當選新一任行政長官，兩人寒喧時開放予傳媒拍攝，李家超則向對方表示上任後工作繁忙，笑言每天廿四小時都不夠用。李家超表示，去年星港雙邊貨物貿易錄得近30%的增長，達622億美元，使新加坡成為香港在東盟成員國中最大的貿易夥伴。

李家超表示，香港與印尼關係密切，去年雙方貿易額達到50億美元，貿易數字一直上升。他亦感謝印尼支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），形容這是對香港非常重要的協定。佐科維多多指，香港在李家超的帶領下，有信心印尼和香港的關係會更進一步。

李家超坐在習近平身邊 曾與王毅短暫交談

今日APEC會議，李家超獲安排坐在國家主席近平旁邊，在場各人均沒有戴上口罩。而李家超之後主動走向國務委員兼外交部長王毅身邊，兩人短暫交談。

此外，香港駐曼谷經貿辦處長李湘原向李家超表示，將於年底前成立招商引才的專責辦公室。李湘原指，香港修訂入境「0+3」檢疫措施，經貿辦會向當地人士解答最新資訊。

至於早前有港人被誘騙到東南亞國家，李湘源稱經貿辦一直與保安局及各地中國大使館保持聯繫，並就相關個案提供協助，包括交通、機票、食宿及回港前的檢疫等，相關人士回港過程順暢。

習近平昨日（17日）亦與李顯龍會面，表示中方願意與星方共同維護地區團結合作，反對集團政治，抵制陣營對抗，維護經濟和區域一體化正確方向，堅決反對搞「脫鉤斷鏈」、「小院高牆」。

另外習近平前日（16日）與佐科維多多透過視像視察中國與印尼合作興建的雅萬高鐵試行，該鐵路連接雅加達和萬隆兩大城市。