APEC｜中美同意保持溝通開放　背後角力搶佔亞太領導地位

亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議11月18及19日在泰國曼谷舉行。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）19日在會上同中國國家主席習近平短暫交談，強調兩國必須保持溝通，以協調競爭，獲中方同意，但隨著中美競爭升溫，雙方同意交流底下，暗中較勁仍少不免。



中美同意保持溝通開放

白宮官員19日表示，賀錦麗在對話中強調美國總統拜登（Joe Biden）信息，表示中、美必須保持開放的溝通渠道，以負責任地管理兩國間的競爭。

中國外交部同日引述賀錦麗指美方不尋求同中國對抗或衝突，又表明雙方應在全球性問題上開展合作。外交部引述習近平在會談中重申，希望中美雙方增進了解，減少誤解誤判，共同推動雙邊關係重回健康穩定的軌道，亦希望賀錦麗為此發揮積極作用。

圖為11月19日，美國副總統賀錦麗出席APEC會議。她在會上有簡單與國家主席習近平交談接觸。（AP）

習近平：亞太地區不應成為大國角鬥場

然而，在兩人會面的前一天，兩人分別在講話中顯示了暗自的角力。習近平18日發表書面講話，表示亞太地區曾飽受衝突戰亂，成為大國爭鬥的競技場、國際矛盾的聚集地，直至擺脫冷戰陰霾，亞太奇蹟才應運而生。

習近平強調亞太地區不是誰的後花園，不應該成為大國角鬥場：「任何搞新冷戰的圖謀，人民不會答應，時代不會允許」。

習近平提到，中國經濟和亞太經濟相互依存、深度融合，中國已經成為許多亞太經濟體的主要貿易夥伴和地區產業鏈和供應鏈重要節點，中國將堅定不移推動構建亞太命運共同體，為亞太穩定繁榮做出更多貢獻。

習近平未有點名批評，但隨著中美兩國在亞太地區的角力浮上檯面，中方表明抗拒「新冷戰」的態度，似乎意指美國。

美國致力開拓「新經濟合作模式」

另一方面，美國亦試圖加深在亞太地區的經濟影響力。賀錦麗在18日演講中強調美國對亞太地區經濟長久以來的承諾，又指美國身為亞太地區一員，未來會進一步參與地區事務，優先加強在亞太區的經濟關係。

賀錦麗演講雖只著眼經濟領域，但明確表示拜登政府正尋求開拓新的經濟合作模式，並會透過印太經濟架構（IPEF）及四邊安全對話（QUAD）等渠道加強美國在亞太地區的長期經濟足跡。

她表示，美方會捍衛自由市場，保護亞太國家免受經濟脅迫、企業免受任意干涉，以及保障工人權利。

賀錦麗強調，美國與亞太多國人民有著歷史淵源和共同價值觀，又指美國經濟繁榮會令全體亞太國家受益，應共同致力於建立一個自由開放的印太地區。