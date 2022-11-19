APEC｜想與習近平握手遭忽視　泰國總理巴育尷尬摸鼻

亞太經濟合作會議（APEC）領導人峰會期間，輪值主席國泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）11月18日迎接中國國家主席習近平時，伸手想跟對方握手，習近平卻只點頭回應，讓巴育尷尬地摸摸鼻子。



德國《商報》（Handelsblatt）記者皮爾（Mathias Peer）上傳影片顯示，APEC峰會期間出現讓東道主巴育尷尬的時刻。

根據影片，巴育夫婦站在寫有「APEC經濟領袖週」藍色背板前方迎接習近平夫婦，4人合照後，巴育轉身向右邊的習近平鞠躬致意並伸出右手，看起來正打算與對方握手。

xi jinping to thai pm prayut chan-ocha:

new phone who dis?pic.twitter.com/xzTLL0TGjJ — ian bremmer (@ianbremmer) November 18, 2022

片段顯示，習近平沒有伸手，只是一邊向對方點頭，同時和妻子彭麗媛一起步出接待區，留下仍伸着手的巴育。從影片來看，巴育似乎有點不知所措，他隨即別過臉去，口中念念有辭，然後又摸摸鼻子，然後才在妻子的引導下離開接待區。

皮爾稱，這是APEC歡迎招待會上的尷尬時刻。

新華社稍後報道，習近平18日出席在泰國曼谷國家會議中心舉行的亞太經合組織第29次領導人非正式會議，當習近平抵達會場時，受到巴育熱情迎接。

亞太經合組織第29次領導人非正式會議11月18日至19日在泰國曼谷國家會議中心舉行。圖為18日，中國國家主席習近平抵達會場時，受到泰國總理巴育熱情迎接。（新華社）

報道還附上習近平與巴育握手的相片。