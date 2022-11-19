APEC｜習近平：要堅持多邊主義　維護以規則為基礎多邊貿易體制

中國國家主席習近平11月19日上午在曼谷繼續出席亞太經合組織第二十九次領導人非正式會議。



新華社19日稱會議圍繞可持續貿易和投資問題進行了討論，習近平指出，自由和開放的貿易和投資，是亞太經合組織的宗旨和原則，也是實現2040年布特拉加亞願景的重要支柱。

要堅持真正的多邊主義，維護多邊貿易體制。堅定維護以規則為基礎的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，構建開放、公平、非歧視的貿易投資環境，早日建成全面、高水平的亞太自由貿易區。

要堅持普惠包容，實現互利共贏。要突出發展的包容性，打造平等協商、共同參與、普遍受益的區域經濟合作架構，培育普惠各方的亞太大市場，讓各方在聯動發展中實現共同增長，在優勢互補中實現合作共贏。中方提出鄉村振興、中小企業「專精特新」、包容性貿易投資等倡議，讓發展和創新成果惠及更多民眾，助力亞太各方實現包容和可持續發展。

要堅持開放區域合作，共促亞太繁榮。積極主動擴大開放，全面提升區域經濟合作水平。中國擴大高水平開放的決心不會變，中國開放的大門只會愈開愈大。前不久，第五屆中國國際進口博覽會圓滿落幕，再次彰顯中國支持自由開放貿易、向世界開放市場的堅定決心。中國將積極擴大優質產品和服務進口，為世界帶來更多市場機遇、增長機遇、合作機遇。

會議發表了《2022年亞太經合組織領導人宣言》和《生物循環綠色經濟曼谷目標》。