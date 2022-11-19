習近平與杜魯多APEC再相逢「互動」矚目　中間夾着1個「電燈膽」

中國國家主席習近平日前在G20閉幕式上，與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau，又譯作特魯多）言語間，2人在亞太經合會（APEC）會議上再次「狹路相逢」，座位間隔僅1個位置，夾在中間的是智利總統博里奇（Gabriel Boric），他在與習、杜兩人互相，也引起外界注意。



亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會18日在泰國曼谷登場，由於大會的座位順序是依國家或經濟體的字母排序，因此中國國家主席習近平與加拿大總理杜魯多位置相當靠近，2人中間僅隔着智利總統博里奇，而在上午閉門會議開始之前，短暫開放媒體拍攝的期間，外媒就捕捉到了3人之間的互動情況。

WATCH: Justin Trudeau and Xi Jinping are seen seated close to each other at the APEC summit, Days ago they had a tense exchange about talks allegedly leaked to press https://t.co/67gEeLAp0Z pic.twitter.com/0MWrVySZdt — Bloomberg TV (@BloombergTV) November 18, 2022

影片中可以看見，杜魯多一開始先是與博里奇寒暄，兩人直接對話並無翻譯協助。博里奇後續又找習近平交談，過程中習近平突然往後方一指，讓他一度轉頭看向習近平所指的方向，直到翻譯小跑步到2人身旁，他才明白習是要請求翻譯協助，兩人隨後在翻譯的幫助下相談甚歡，不過整個過程中，習近平和杜魯多完全沒互動。

習近平16日在印尼參加G20峰會，在一場會議後的空閒時間，突然帶着翻譯員找上杜魯多，指責杜魯多泄漏2人在G20高峰會場邊的閉門談話內容，「把我們聊天的內容告訴報紙了，這不合適啊。而且我們也不是那樣做事的」、「如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。否則這個結果就不好說了」。

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對於習近平的說法，杜魯多則回應，「在加拿大，我們崇尚自由、公開以及坦誠的對話，我們會繼續這麼做」、「也很期待未來能繼續進行建設性合作，但雙方總是會有意見不同的地方」，結果杜魯多話還沒說完，就被習近平直接打斷並呼籲「創造條件」，2人握手後便各自離開。

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