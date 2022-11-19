烏克蘭｜烏軍被指虐殺戰俘　投降俄軍趴地遭掃射處決

俄羅斯國防部11月18日發表聲明稱，有影片顯示烏克蘭士兵蓄意射殺逾10名俄羅斯戰俘。莫斯科稱這構成「戰爭罪」。在俄烏戰爭進行到第9個月之際，交戰相方不時指控對方虐殺戰俘。



俄羅斯國防部18日發布聲明譴責，指「野蠻殺害俄羅斯戰俘」只是烏克蘭軍隊犯下的一系列戰爭罪行中的最新一宗，又稱無人能將這些蓄意與有條不紊地謀殺逾10名戰犯的事、包括向頭部開槍，描繪成悲慘的「例外」。

聲明稱，「這是烏克蘭武裝部隊的一種普遍做法，得到（烏克蘭）的積極支持，卻被西方支持者完全忽視。」

俄羅斯社交媒體上流傳的影片，出現一批據說是投降後被殺的俄軍的屍體。

這並非首次烏軍被指殘酷對待俄軍的影片流出。3月有一段影片出現在社交媒體上，據稱烏克蘭軍隊向躺在地上的俄羅斯士兵的腿近距離開槍射擊。

英國《衛報》18日稱，一段看來是由烏軍拍攝的影片顯示，一批看來是俄軍的人從一幢樓房走出來，他們雙手舉高作投降狀。

片中其中一名全身黑衣的士兵，看來將槍口對準一批戴上黃色袖章、穿迷彩服的軍人。

這批被指是俄軍的人遭下令俯伏地上，然後被射殺。片中傳出槍聲後，影片突然中斷。

另一段從上方拍攝的影片顯示，十多人倒在血泊中，他們已死去。

影片拍攝地點是馬克耶夫卡（Makiivka）的村莊附近，位於一幢樓房對出的地面。

《衛報》在報道稱，不論事發地點及片中那些人的身份都無法即時獨立查證。

在網上流傳的影片顯示，烏軍要求被俘俄軍伏在地上，然後對他們開槍掃射他們。（Telegram）

烏克蘭國防部未有即時回應該報置評的請求。俄羅斯國防部發言人則稱，對俄軍殘暴的謀殺已不是第一次，亦不僅僅是戰爭罪行。

據俄羅斯衛星通訊社報道，聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）在當地時間18日接受媒體採訪時稱，聯合國呼籲對這場衝突中所有被報道的侵犯人權行為進行全面調查。

哈克當天表示：「我們已呼籲對這場衝突中所有被報道的侵犯人權行為進行全面調查，並追究責任。」