奧斯汀：中國與俄羅斯相信強權即公理　成美國最大挑戰

美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11月19日表示，中國和俄羅斯正追求一個以武力解決糾紛的世界，華府已把中國及其重塑印太地區的努力定調為美國面臨最重大的挑戰。



根據美國防部，奧斯汀在加拿大的哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum，HFX）上表示，俄羅斯對烏克蘭的戰爭「突顯出我們在印度-太平洋面臨的挑戰，中國也在這裏（印太）推動某些與自由、穩定和開放國際體制願景南轅北轍的東西。」

.@SecDef: Free people will always refuse to replace an open order of rules and rights with one dictated by force & fear & that’s why Ukraine matters. Because rules matter, sovereignty matters & freedom matters. pic.twitter.com/Gt4XK0qQev — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) November 19, 2022

奧斯汀說：「和莫斯科一樣，北京也在尋求一個強權即公理、爭端可透過武力解決、獨裁者可撲滅自由之火的世界。」

他說：「戰爭還是有規則（要遵守）。如果一個強國可以公然違反規則，這（形同）鼓勵其他（國家）無視國際法和國際準則。」