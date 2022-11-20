卡塔爾世界盃｜馬克龍稱體育不應政治化　遭法國傳媒翻舊帳

全球體壇盛事卡塔爾世界盃11月20日開鑼，惟揭幕戰尚未開始，與賽事相關的爭議如勞工、同性戀、甚至是禁酒問題持續發酵。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）認為，體育不應與政治化，但有關言論惹來不少批評。



美聯社報道，馬克龍17日在泰國曼谷出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會，被問到如果法國打入今屆賽事四強，他會到卡塔爾觀戰的計劃時，稱體育不應成為政治工具，認為外界應在卡塔爾獲頒主辦權時，就應提出當地的人權紀錄及氣候等問題。

馬克龍的言論曝光後，法國多間傳媒都為對方翻舊帳，列出馬克龍利用體育賽事為自己造勢的例子，包括當地2017年大選時，他因為愛隊馬賽落敗而「爆粗」的片段公開，惹來不少馬賽球迷的好感，更於對方當選後在電視節目中送上馬賽球衣。

另外亦有電視台在世界盃開幕當天，播放關於法國國家隊與第五共和歷任總統關係的紀錄片。而《世界報》（Le Monde）則報道，前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）被指協助卡塔爾奪射主辦權，遭法國檢察部門調查。

至於法國隊門將兼隊長羅列斯（Hugo Lloris）則強調，自己不會戴上象徵支持LGBTQ+群組的彩虹臂章，稱需要向主辦國展示尊重。